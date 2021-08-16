奥朋医疗近日宣布完成近亿元人民币 B 轮融资，由保利资本独家投资，浩悦资本担任独家财务顾问，本轮融资将用于加速临床推进。

奥朋医疗成立于 2017 年，由血管腔内介入手术机器人领域最具经验的卓越复合团队组成，秉承从临床实际应用出发，深度理解术者操作和介入手术发展。通过不断的创新和探索，基于还原术者操作方式，完成仿生手的设计与升级，打造泛血管介入手术机器人，完成从冠脉介入、外周介入、神经介入、肿瘤介入等跨学科覆盖。此外，机器人具备更精准的操作精度、更便捷的人际互动方式，帮助医生降低辐射的同时完成术中的精准复杂操作。

今年，奥朋医疗完成了介入手术机器人的型检，并且在动物试验上取得了成功，除了冠脉介入手术之外，创造了三种术式全球首例（神经血管取栓、滤器植入及取出、主动脉支架植入），全力打造中国泛血管介入手术机器人开放平台。

在获得本轮投资后，奥朋医疗将加速企业临床进展。据悉，奥朋医疗血管腔内介入手术机器人 ALLVAS 已于近日在中国海军军医大学附属长海医院完成全球首次机器人辅助下主动脉覆膜支架介入手术人体临床实验，本次手术由长海医院血管外科陆清声教授团队操作完成。奥朋医疗率先完成人类史上首次用血管腔内介入机器人辅助主动脉覆膜支架介入手术。

奥朋医疗血管介入手术机器人预计将于 2023 年获得注册证，开始服务患者。医生通过使用奥朋公司产品，也将不断创新拓展产品的适应症领域，并根据不同的应用场景，提出对产品的改进需求，促进公司产品不断更新和升级。

奥朋医疗创始人刘道志博士表示，“血管介入手术机器人以及它所带来的人工智能机器人辅助介入手术将根本性的颠覆 40 年来的传统的医生在床旁进行微创介入手术的方式，是近 10 年来介入医学领域的最伟大的进步，奥朋医疗自 2017 年成立以来，通过其创新的技术能力，不断刷新人类对于介入手术的认知，成为全球手术机器人领域的创新者。奥朋医疗的目标是研发商业化全球第一款人工智能手术机器人。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。