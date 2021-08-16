近日，App Annie 发布了《2021 年移动游戏解析：子类别、变现和用户获取关键趋势》报告。

报告称，到今年年底，移动游戏的用户支出有望达到 1200 亿美元。这比主机游戏（387 亿美元）高出 3.1 倍。在新冠肺炎疫情的推动下，市场对移动游戏的需求激增——而且这种需求增长并没有放缓的迹象。在 2020 年 3 月，每周下载量首次超过 10 亿，此后一直保持该水平。

报告由 App Annie 移动游戏分析产品 Game IQ 提供支持。“过去的一年里，移动游戏的巨大增长在这个领域创造了大量机遇。随着消费者对游戏子类别的偏好持续、快速演变，掌握流行趋势的脉搏比以往任何时候都更加关键。”App Annie 全球销售副总裁 Sam Yang 说道。

最新版本的 Game IQ 推出了更新的游戏分类法，以配合不断变化的游戏设计趋势，从而使发行商能够及时了解情况并迅速做出反应。例如，由于在疫情期间出现了更多的社交游戏（如《Among Us！》），App Annie 更新后的分类法将 “派对” 作为一种新的游戏类型，以反映当前的市场。

App Annie Game IQ 关于特定类别的重要洞察包括：

超休闲子类别引领下载风潮 ：所有游戏中下载量最大的前 10 个子类别，有 4 个属于超休闲类。益智类和动作类游戏的需求分别同比增长 16% 和 37%。

：所有游戏中下载量最大的前 10 个子类别，有 4 个属于超休闲类。益智类和动作类游戏的需求分别同比增长 16% 和 37%。 竞争越来越激烈: 超休闲类游戏的佼佼者《快乐水杯！》在 62 天内达到 1 亿次下载的记录仍未被打破，这表明新游戏越来越难以超过此速度的方式扩张。

报告的主要整体洞察包括：

市场需求不断增加 ：疫情后市场对移动游戏的需求激增，没有显示出放缓的迹象。2020 年 3 月，每周游戏下载量首次超过 10 亿次，此后一直保持在这一水平。

：疫情后市场对移动游戏的需求激增，没有显示出放缓的迹象。2020 年 3 月，每周游戏下载量首次超过 10 亿次，此后一直保持在这一水平。 用户支出未呈现下降趋势 ：消费者在移动游戏中的花费也比以往任何时候都多– 2021 年上半年，消费者每周在移动游戏中花费 17 亿美元，相比疫情之前增加了 40%。

：消费者在移动游戏中的花费也比以往任何时候都多– 2021 年上半年，消费者每周在移动游戏中花费 17 亿美元，相比疫情之前增加了 40%。 更多的移动游戏创造了百万级的收入 ：消费者正在将其游戏和消费转移到移动端。2021 年上半年，超过 810 款游戏每月的消费者支出超出 100 万美元，与 2019 年相比增加了 25%。

：消费者正在将其游戏和消费转移到移动端。2021 年上半年，超过 810 款游戏每月的消费者支出超出 100 万美元，与 2019 年相比增加了 25%。 用户性别差异 ：美国的移动游戏女性用户数量多于男性用户（64% 的用户为女性）；在移动游戏中男性玩家多于女性的地区只有日本（56% 为男性）和韩国（53% 为男性）。

：美国的移动游戏女性用户数量多于男性用户（64% 的用户为女性）；在移动游戏中男性玩家多于女性的地区只有日本（56% 为男性）和韩国（53% 为男性）。 中国的游戏版图继续扩大：中国在全球游戏市场的份额正在稳步增长，在一些 AMER 和 EMEA 市场的消费规模首次超过美国。

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