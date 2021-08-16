8 月 16 日，康迈迪森（北京）医药科技有限公司（简称 “ComMedX”）宣布完成数千万元人民币 Pre-A 轮融资。本次融资由 BAI 资本领投，天使轮领投方峰瑞资本进一步加持，华兴 Alpha 任此次融资的独家财务顾问。本轮募集资金主要用于基于蛋白三维结构的创新小分子药物平台的开发和计算驱动的新药研发等领域。

ComMedX 由创始人万小波博士与北京生命科学研究所高级研究员黄牛博士、百放英库医药科技（北京）有限公司创始人单倍博士，峰瑞资本合伙人马睿博士于 2020 年推动筹办，并于 2020 年底完成由峰瑞资本领投、百放英库跟投的天使轮融资。ComMedX 主要通过整合超大规模分子对接，组合化学数据库构建，人工智能数据分析，结构生物学，药物化学多学科研发技术，致力于基于靶蛋白三维结构的先导化合物的快速筛选和优化，帮助小分子创新药物从 0 到 1 的研发。截至目前，康迈迪森已完成计算平台的搭建和部署，并与国内多家知名药企达成了项目合作协议。

康迈迪森创始人兼 CEO 万小波博士表示：“康迈迪森聚焦于利用计算化学和人工智能等技术，针对特定药物靶点三维结构快速搜索更广阔的化合物空间，鉴定具有开发潜力的全新的先导化合物骨架, 推动创新药物研发。我们希望通过本轮融资进一步推动新药发现平台计算新工具的开发和测试，以及药物化学研发团队的建设，为全球创新药物研发提供最专业的药物设计数字化解决方案和实体分子。”

康迈迪森科学顾问委员会主席黄牛博士表示：“在后 AlphaFold 时代，利用靶标三维结构信息进行药物先导物的设计和结构优化无疑将在新药研发中起到更重要的作用。相信康迈迪森在万小波博士及其伙伴们的努力下，将为国内致力于创新药物研发的机构提供基于靶标结构的药物分子设计方面的专业服务，推动我国药物研发从模仿创新到原始创新的进程。”

BAI 资本投资副总裁侯晓林表示：“人工智能在新药研发领域持续取得突破性进展。计算科学和生命科学的紧密结合和快速反馈，使得新药研发的效率显著提升。我们坚定看好万小波博士和黄牛博士带领下的优秀团队，基于超大规模的分子对接技术、人工智能技术、高通量结构生物学，能够快速筛选设计出基于靶蛋白三维结构的先导化合物，相信康迈迪森在不久的将来有望成为新一代创新药物研发的数字化基础设施。”

峰瑞资本合伙人马睿博士表示：“康迈具有国内乃至国际上计算化学和 CADD 领域实力最强的团队，聚焦于利用计算化学和 AI 快速、准确的进行 10-100 亿级超大库的的分子对接，寻找和设计先导化合物。难能可贵的是团队还具有将 first in class 药物推向临床的经验。自峰瑞完成天使轮投资短短半年，公司落地了多家药企的订单，相信康迈能够继续发力 AI 制药，在火热的创新药大潮中，又稳又好赋能我国原创新药。”

华兴资本财务顾问事业部高级副总裁、Alpha 组负责人王琦表示：“在人工智能推动药物工业迅速发展的当下，基于物理学原理的分子对接是化合物筛选及设计极其关键的一环，康迈迪森拥有国际领先的超大分子库和对分子夯实的底层认知，并持续积累沉淀稀缺的三维数据，实现更精准的分子设计及优化，有望从源头改变药物筛选及设计范式，加速创新药物发现。我们坚定看好公司团队，相信康迈迪森能够不断突破创新，助力中国新药研发。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。