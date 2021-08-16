近日，美柏医药生物（以下简称 “美柏生物”）宣布完成数千万元 A 轮融资，本轮融资由雅惠投资领投，腾云大健康以及老股东丹麓资本持续跟投，星汉资本担任本轮融资独家财务顾问。

星汉资本医疗团队负责人王高峰表示：“目前医美注射市场以玻尿酸和肉毒素等传统产品为主，亟待创新产品补充，美柏生物作为国内首个量产全人源化胶原蛋白产品的企业，在诱导分化和交联技术上都达到了业界顶尖水平，有望快速填补目前医美注射市场缺口。星汉资本也将持续为企业赋能，为公司未来的融资发展保驾护航。”

美柏生物是国内首个利用体外组织工程技术高效生产人源 ECM 复合胶原蛋白的企业，目前已实现规模化量产。本轮融资完成后，美柏生物将加速推进全人源胶原蛋白注射产品的临床验证，同时持续加大研发投入、完善产品线。

美柏生物联合创始人兼董事长肖锷博士表示：“自完成天使轮融资以来，公司在生产车间、团队和创新技术平台方面都取得了重大进展。该轮融资主要用于二期原料生产车间和几个三类医疗器械证申报，将进一步加强和提升我们的综合研发能力，发展和拓宽我们的创新产品管线。我们非常感谢新股东的信任和老股东们的持续支持。相信在大家的共同努力下，美柏以科学创新为动力，品质生产为基础，将体外组织工程量产的人源 ECM 复合胶原蛋白，在立足于医美应用的基础上，继续向医疗和 C 端并进。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。