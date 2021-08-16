8 月 16 日，全球跨境流通赋能平台泛鼎国际宣布完成数亿元人民币 A+轮融资，本轮融资由招商局资本、众源资本、之宝创投联合领投，老股东概念资本、鼎晖百孚、鸿晟资本继续追加投资，指数资本担任独家财务顾问。这是继去年 11 月完成数亿元 A 轮融资后，泛鼎国际完成的又一轮融资，该笔资金将主要用于集团跨境物流 “运-仓-配” 体系的进一步升级、供应链系统优化和全球属地化运营服务中心的打造。

泛鼎国际成立于 2013 年，在北美、欧洲、大洋洲以及亚洲等地区拥有近 30 家海外控股子公司，五十多个自营海外仓总面积超过 30 万平方米，对接数百家海内外平台。该公司从产业出发，打造以信息技术为驱动、海外仓为基础、全球网络运营为核心竞争力的供应链综合服务平台。其业务涉及跨境物流进出口业务、海外仓仓储/增值服务、FBA 头程/转仓业务、跨境供应链流通服务，如海外代采、分销、电商代运营、电商培训、供应链金融等。

本轮融资后，泛鼎还将搭建海外核心仓区域的自营卡车业务网络，深化仓配运营。

泛鼎国际联合创始人兼 CEO 陈柏华表示，“未来，泛鼎还将不断夯实业务底盘，并凭借对产业趋势的认知和洞察，以不断拓展和深化的业务布局，为全球贸易客户提供全方位、全链条的服务，打造专业领先的全球跨境流通赋能平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。