根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2021 年 7 月腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.99 亿美元，相较 2020 年 7 月增长 26.7%，位列全球手游畅销榜冠军。其中，68.4% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国和土耳其市场的收入分别占 6.7% 和 6%。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场。）

腾讯《王者荣耀》以 2.31 亿美元的收入位列榜单第二名，相较去年 7 月增长 2%。来自中国 App Store 的收入占 94.7%，海外版本收入占比为 5.3%。

榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、Niantic《Pokémon GO》和 Roblox 公司同名游戏平台《Roblox》。

2021 年 7 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费达到 76 亿美元，同比增长 7.2%。由于 COVID-19 爆发和全球封锁的影响，2020 年 7 月是去年手游收入排名第 2 的月份，仅次于去年 12 月。今年 7 月的同比增幅，反映出手游市场延续 2020 年以来的在线娱乐红利，仍保持强劲增长。

2021 年 7 月，全球手游收入最高的市场是美国，达到 22 亿美元，约占全球玩家总支出的 29%。日本市场以 19.8% 的收入占比排名第 2；其次是中国市场，占 17.4%（不包括第三方安卓渠道收入）。

对于《Pokémon GO》来说，2021 年 7 月是其收入排名第 5 的月份，在全球吸金超过 1.5 亿美元。这一成绩部分来自于其年度活动 Pokémon GO Fest，在 7 月 17 日和 18 日，该游戏日流水飙升至 2100 万美元。