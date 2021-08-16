2021 年 7 月末，数坤科技完成新一轮 7 亿元融资，投资方包括高盛资管、春华资本、红杉资本中国基金、远毅资本、简街亚洲、锐智资本、WT 聚焦中国基金、未来启创基金。本轮融资距去年近 10 亿元融资仅过去半年时间，其中老股东包括华盖资本、红杉资本中国基金、五源资本、启明创投、中银国际、建银国际、中国再保险、中金浦成等。

数坤科技表示，本轮融资将用于 “数字人体” 平台的研发投入，覆盖主要的重大急慢病领域；持续完善数字心、脑、胸、骨、腹等产品矩阵，并提速其他 “数字器官” 人工智能辅助诊断和辅助治疗产品线的研发，加速数字人体在全国医院智慧化建设进程中的落地应用。

2021 年，数坤科技在 CMEF 大会上首次发布了 “数字人体” 计划。“数字心” 是 “数字人体” 的开创性产品，其中冠脉狭窄 AI 产品继成为首家获得 NMPA 三类证后，又获得了欧盟 MDR CE 证书，成为了唯一获得 NMPA、CE 双证的冠脉 AI。同时，数坤的肺炎 AI 产品也率先获得了欧盟 MDR CE 证书。目前数坤科技拥有 10 余张医疗器械注册证，覆盖心、脑、肺、骨、腹等关键部位疾病，成为医疗 AI 领域里注册证数量领先的人工智能企业。

目前，数坤数字人体平台下的各系列产品已在全国 1000 余家医院高粘性使用。北京协和医院、四川华西医院、上海瑞金医院、广东中山大学附属第一医院等全国排名前 200 的公立三甲医院，均与数坤开展深度临床合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。