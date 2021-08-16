美东时间 8 月 16 日，中国最大的问答式在线社区知乎（NYSE:ZH）公布了截至 2021 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，知乎第二季度营收达 6.384 亿元（人民币，下同），同比增长 144.2%，毛利率由去年同期的 48.4% 增长至 2021 年第二季度的 59%。

随着知乎 “获得感” 社区内容标准的制定与落地，知乎在内容、用户量和用户活跃度上展现出强劲增长。第二季度社区内容总量保持高速增长，知乎平均月活跃用户数（MAU）为 9430 万，同比增长 46.2%，其中年轻用户成为增长主力军；季度平均月付费会员数约为 470 万，同比增长 121.1%；付费率由 2021 年第一季度的 4.7% 提升至 2021 年第二季度的 5%。

知乎创始人兼 CEO 周源表示，“知乎的运营和财务业绩均实现又一个季度的稳健增长，以内容为中心的增长和可持续的商业模式，是知乎的发展动力”。在今年 5 月，知乎公布并实施了 “获得感” 内容标准，同时升级内容分发机制，致力于为用户提供 “能够开阔眼界，带来帮助或引发共鸣” 的内容。周源表示，“获得感不仅会加强用户、内容创作者和知乎之间的信任，还将成为知乎增强和巩固在市场上长期领导地位的关键因素。”

作为中国最大的问答式在线社区、中国前五大综合在线内容社区之一，知乎以问答为基础，已发展成为一家横跨领域、纵跨代际的内容社区。

知乎 Q2 营收 6.384 亿，商业内容解决方案首次成为第二大收入来源

财报显示，知乎第二季度营收达 6.384 亿元，相较 2020 年同期的 2.614 亿元增长 144.2%。这一增长主要归功于知乎不断扩大的用户规模和单用户平均收入额的增加。知乎 CFO 孙伟称，“我们相信，随着知乎持续升级的内容生态建设，未来知乎将专注于为用户、合作伙伴和股东创造长期价值”。

以内容为中心，知乎逐步发展出多引擎驱动的商业模式，营收途径主要包括线上广告、商业内容解决方案、付费会员和其他业务（包括在线教育、电商）。在 2021 年第二季度，商业内容解决方案业务再次成为知乎业绩增长亮点，首次成为除线上广告业务之外知乎第二大收入来源。

知乎线上广告业务在该季度收入为 2.483 亿元，同比增长 48.4%，占总收入比例为 38.9%；知乎商业内容解决方案业务该季度收入为 2.074 亿元，相较去年增长 1529.3%，首次成为知乎第二大收入来源，占总收入比例为 32.5%；付费会员业务收入为 1.549 亿元，同比增长 123.5%，在总收入中占比 24.3%；在该季度，致力提供职业培训和专业课程的在线教育服务，以及电商业务为主的其他业务收入为 2778 万元，同比增长 130.9%。

2021 年第二季度知乎主营业务成本从 2020 年同期的 1.35 亿元增加至 2021 年第二季度的 2.618 亿元，主要由于知乎广告服务、内容相关成本的增加，以及用户的快速增长所导致的云服务和带宽成本的增加。

该季度知乎的毛利润为 3.766 亿元，相较 2020 年同期的 1.264 亿元增长 197.9%；毛利率提高至 59%，2020 年同期为 48.4%。

截至 2021 年 6 月 30 日，知乎持有现金及现金等价物、定期存款，受限资金和短期投资总额为 77.031 亿元，而截至 2020 年 12 月 31 日则为人民币 30.967 亿元。

知乎用户规模和付费率再创新高，MAU 增至 9430 万

随着 “获得感” 社区内容标准的制定与落地，知乎内容量和用户量均产生正向影响，其中，年轻用户群体成为知乎用户增长的主力军。以问答为基础，知乎成为一家横跨领域、纵跨代际的内容社区。

财报显示，2021 年第二季度知乎平均月活跃用户数为 9430 万，同比增长 46.2%。随着知乎付费会员业务的高速增长，付费用户数量和渗透率也同步提升。2021 年第二季度知乎平均月付费会员数为 470 万，同比增长 121.1%；付费率由 2021 年第一季度的 4.7% 提升至 5%。

5 月 27 日知乎公布名为 “获得感” 的社区内容标准，将符合标准能的内容概括为 “能够开阔眼界，带来帮助或引发共鸣”，并同步升级内容分发机制，使优质内容获得更多流量，减少劣质内容的曝光，进而带动优质内容创作者的关注度和收益增长。该标准的实施给知乎内容量和用户量带来正向影响，知乎数个核心领域的流量、互动量两个月内均得到超过一倍增长。

在今年 6 月高考期间，知乎高考内容共服务近 3500 万高考生和相关群体，相关问答总浏览量近 20 亿。截止到 2021 年高考期间，知乎上积累了超 4000 万高考相关问题及回答，涵盖了超过 2800 所高校和 700 个专业的相关讨论。

数据显示，在过去两年间，知乎平均月活跃用户中 18 至 25 岁的用户占比达到 40% 以上，绝对值增长超四倍。知乎将用户覆盖群体从 80、90 后的主战区席卷至 00、10 后用户，打破了不同年龄代际之间的壁垒，成为中文互联网领域中独特的跨代际内容社区。