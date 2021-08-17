华源再生医学近日完成数千万元 Pre-A 轮融资，此轮融资由红杉中国种子基金领投，原股东追加投资。源合资本将担任华源财务顾问，协助公司后续融资。

华源再生医学成立于 2018 年，是一家基于人源干细胞技术与组织工程技术制造可代替供体器官的生物人造脏器的研发公司，致力于解决器官短缺问题，高质量延长人类生命。华源已在深圳、广州、武汉和香港建立了 5 个细胞和材料实验室，由细胞、生物材料及临床专家组成的技术和商务团队达 70 人，是亚洲较大的生物人工器官研发团队之一。

对于本轮融资，曾经任职于美国麦肯锡、强生、中美史克和英国葛兰素威康的华源再生医学 CEO 郑立新表示：“纵观临床治疗技术的发展，从最早的天然药物、化学药物，再到传统的医疗器械以及近来的抗体类的生物制药，医疗技术的迭代逐步把人类的平均寿命推至 80 岁左右。然而人体衰老的必然过程和意外的疾病、事故等，都导致了大量的器官衰竭。如糖尿病、肾病等器官疾病发展至终末期，患者往往苦不堪言，生活质量急剧下降。目前器官移植作为最佳疗法却因器官供体短缺使这种可以治愈的医疗技术无法施展。华源再生医学的目标就是利用日臻成熟的干细胞和组织工程技术制造适合人体移植的人源生物合成器官，治疗终末期脏器疾病和移植。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。