区块链安全公司 CertiK 宣布完成 2400 万美元 B+轮融资。本轮融资由 Tiger Global 和高瓴创投共同领投，用以支持 CeritK 新产品 Skynet Premium 的发布。此前 CertiK 于今年 7 月从顺为资本、Coatue Management 和 Coinbase Ventures 处获得 3700 万美元 B 轮融资，为区块链安全赛道最大单笔融资。此次 B+融资是 CertiK 在 30 天内的第二笔融资，单月融资额超过 6000 万美元。

“去中心化金融的迅速崛起，让数百万人有机会掌控自己的金融未来，”Tiger Global 的合伙人王鹏飞说。“然而去中心化金融想要获得充分信任，安全必须成为重中之重。随着 Skynet Premium 的推出，CertiK 进一步提高了行业的安全标准。该产品开创了一个全新且关键的市场领域，可谓区块链的安防利器。我们十分荣幸可以助力 CertiK 的发展，成为该公司及新产品的支持者。”

CertiK 发布了业内首个面向企业级用户，且能够实现动态学习和自主监测的安全平台——Skynet Premium。该平台能够在漏洞被利用之前发出警报，且其威胁检测模型会通过机器学习与不断变化的智能合约风险环境同步进化。这也意味着，随着威胁情报库和智能合约漏洞库的不断积累，Skynet 也会变得愈发先进。

Skynet Premium 可 7*24 小时无间断运行，并根据其不断升级和扩大的威胁情报库自动扫描所有客户的智能合约代码、舆论舆情、社区治理、市场波动、可疑交易等一系列链上和链下数据，为 CertiK 安全排行榜上订阅了 Skynet Premium 的客户提供公开透明的安全分数，其分析仪表盘可有效帮助企业客户实时监测并提前规避风险。

CertiK 在 2020 年已实现盈利，并持续利用不断增长的收入和融资资金开发了一系列安全基础设施，服务了超过 1300 家企业级客户，挖掘了超过 23000 个代码漏洞、保护了超过 900 亿美金的加密资产安全。

同时，CertiK 还在毗邻市场开发了新的产品线，并已为团队全球化做好了充分准备。2021 年年初，曹亚昕博士作为首席运营官，正式加入 CertiK。曹亚昕博士是前清华紫光集团副总裁、世界五百强公司 Broadcom 总监，拥有十多年美国及中国高科技行业高管经验。同一时间加盟 CertiK 的还有商务副总裁 Jason Jiang。Jason 早年曾于摩托罗拉担任管理职位，之后在世界五百强公司 Greif Inc. 担任 General Manager of China。Jason 于 2012 年创立 Inno Optics，并作为 CEO 带领该企业完成上市。高管团队的增强，将帮助 CertiK 继续吸纳专业及顶尖人才。CertiK 计划在全球范围内将团队人数于 2022 年扩充至当前的两倍，成为区块链领域增长最快的公司之一。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。