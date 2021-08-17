近日，全人源抗体药物研发公司「伊米诺康」完成 5000 万人民币 Pre-A 轮融资，由熙诚金睿领投，泰煜投资跟投，锐翎资本担任独家财务顾问。本轮投资将主要用于全人源抗体发现平台建设以及早期单抗新药研发。

上海伊米诺康生物科技有限公司成立于 2020 年，目前是一家尚处于早期发展阶段生物医药公司，旨在应用基因编辑技术创建抗体新药发现平台，助力生物医药研究和抗体药物研发。该公司致力于提供世界一流、国内领先的抗体药物发现平台以提升我国生物医药整体研发水平，目标是打造国际一流的生物技术平台和世界级的生物医药研发基地。

创始人周博士表示：“我们自主核心的基因编辑替换技术可实现单次替换数 Mb 级别的 DNA 片段，耗时少，没有物种限制，是一项具有革新意义的突破性技术，此技术有望在生物医药的开发中大放异彩，造福全人类。”

熙诚金睿董事长黄璞博士表示：“抗体全人源化是抗体药物技术迭代的方向，潜在市场巨大。伊米诺康是全球少数拥有自主知识产权的人源化抗体平台的公司。我们非常看好周博士领导的创始团队，希望公司尽快完成相关平台的研发，为病人提供更优质的服务。”

泰煜投资创始人&总经理纪添荣博士表示：“伊米诺康团队在基因编辑、胚胎显微操作等方面研究深入，搭配合理，拥有自主知识产权的人工染色体载体，可实现单次超大片段的基因编辑替换，打造升级换代的全人源抗体药物研发平台，对于国内的生物制品研发提升大有裨益。希望伊米诺康可以早日完成研发平台的搭建，为病人带来更安全高效的生物制品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。