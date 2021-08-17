根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，由于重返印度市场，腾讯《PUBG Mobile》和《和平精英》位列 7 月全球移动游戏下载榜榜首。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括中国及其他地区第三方安卓市场。）

Tap2Play《Count Masters》以 2440 万次下载排名第 2。美国是下载量最大的市场，占 10.6%；其次是印度，占 7%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Outfit7《My Talking Angela 2》、Panteon《Trading Master 3D》和 Supersonic Studios《Bridge Race》。

2021 年 7 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 47 亿次，同比下降 2.3%。印度市场以 8.15 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 17.2%。美国市场以 9.3% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 8.3%。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。