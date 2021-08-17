人工智能公司南京三眼精灵信息技术有限公司已完成数千万元天使轮融资，由人工智能专项产业基金” 三合资本” 领投。据悉，本轮融资将主要用于进一步推进以 “HI+ AI”（人类智能+人工智能）的 “群智学习” 技术研发、技术合作生态的建设，加速团队的建设及市场体系的拓展。

三眼精灵成立于 2019 年，以 “HI+ AI” 的 “群智学习” 技术路线，面向公共管理行业提供智力共享解决方案。政府各个行业的基层人员都存在如何通过大数据和人工智能赋能场景的需求，特别是提升从业者个体和群体认知水平的需求。

三眼精灵自主研发的，以 MANA 产品为核心的群智学习平台，通过智力共享平台收集行业知识，利用群智学习技术生成超级模型，以智力共享服务方式定义场景智能。目前，该产品和方案已经在公共安全领域落地，以 “政、用、产、学、研” 的合作方式，成为警务智力共享第一平台，有望撬动公共安全管理领域近百亿的 SAAS 服务市场。随着 “HI+AI” 学习范式的不断成熟，未来在政府主导的其它公共管理领域，市场规模也将不断扩大。

“到目前为止，三眼精灵的智力共享平台在公共安全领域落地，已经积累模型 25000 余个，日活用户每天活跃时长 3.5h，累计计算数据达到了 2800 亿次，上线一年多来收到了用户的一致好评。” 三眼精灵联合创始人汪利鹏说，“群智学习的研究能够对整个信息社会的应用创新、管理创新、体制创新与商业创新等提供核心驱动力。群智学习、智力共享会形成新型智慧城市的解决方案，并逐步覆盖到智慧交通、城市管理、智慧医疗等领域。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。