近日，专注于手术室等治疗场景的医学影像设备公司江苏一影医疗设备有限公司（简称 “一影医疗”）获得 6500 万元 A+轮融资。此轮融资由光大控股独家投资，将用于进一步拓展术中 3D 影像设备产品线，并布局纵向、横向产业链合作。

一影医疗是一家技术创新驱动的影像设备公司，聚焦医疗 3D 影像设备领域。该公司以 “2D” 到 “3D” 为发展方向，先后立项研发术中 3D 成像设备，机器人 3D 成像设备等。小巧的、移动式的术中 3D 成像设备辅助手术导航和手术机器人等设备，成为精准手术的 “超级眼睛”；站立位的机器人 3D 成像设备成为数字化骨科的基础。

一影医疗在上海建设有 800 平米研发中心，在江苏南通建设有 3000 平米高端设备生产线，在浙江仙居建设有 2000 平米关键部件生产线。

2021 年初，一影医疗的面向骨科手术机器人的术中移动式 3D C 形臂设备上市，至今已经在国内多个三甲医院装机使用，并与国内外多个骨科手术机器人、骨科导航实现连接，实现一整套精准骨科手术解决方案。

一影医疗还提出了影像设备与其它设备底层互通的交互方式——RoboLINK。RoboLINK 是一影医疗为优化骨科手术机器人的操作流程，节约手术时间提出的一种开放式的连接协议。RoboLINK 从设备底层打通手术机器人和术中影像设备的连接，除了支持传统的 DICOM 数据传输外，还将术中影像设备的运动控制和曝光控制开放给机器人，将术中定位、成像和机器人手术流程融合，节约手术时间。

RoboLINK 基于标准 DICOM 协议，无需额外的硬件连接即可实现手术机器人和术中影像设备合二为一。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。