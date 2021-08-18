移动新零售公司新石器无人车今日宣布完成数亿元 B 轮融资，由中金资本、软银亚洲风险投资公司（SoftBank Ventures Asia）联合领投，老股东云启资本、耀途资本跟投。本轮融资将用于无人车服务网络的规模化扩张。

新石器无人车成立于 2018 年 2 月，从第一代无人车开始，已经量产迭代到第三代产品，场景从封闭园区发展到开放道路，逐渐开启了移动新零售在全球范围的商业化运营。新石器在国内率先获得北京为代表的多个城市路权，并在全球 9 个国家，30 多个城市累计交付部署无人车近千辆，累计安全行驶里程逾 130 万公里，为超过 30 万名用户累计交付逾 100 万单。

2021 年 5 月，新石器无人车在北京高级别自动驾驶示范区获得首批无人配送上路资质，率先实现无人配送车” 持证上岗”，并且深度参与多项无人配送行业国家标准及行业标准制订，自此成为国内首家规模化上路运营、亦是交付部署数量最多的无人车公司。预计 2021 年末新石器将建立起全球第一个突破千辆规模的移动无人车服务网络。

随着未来城市配送人力成本激增，年轻一代新用户对即时消费的需求增加，以及疫情效应带来的零接触配送诉求的提升，越来越多的城市居民需要更为快捷、更低成本、更优质量的餐饮及商品零售解决方案。在这种背景下，以无人配送（Robo-Delivery）为核心的移动新零售应运而生。此前，无人驾驶出租车（Robo-Taxi）、无人驾驶卡车（Robo-Truck）等 L4 自动驾驶赛道已经在全球引发资本追捧，潜在市场规模有望超过万亿级。专家预计，移动新零售的潜在市场规模有望看齐上述 L4 自动驾驶赛道。

新石器致力于 “无人配送” 技术在移动新零售上的应用创新，已通过全面构建软硬件闭环技术体系、标准化产品量产体系和高效安全的无人驾驶运营体系，进一步提升零售业态连接效率，打造 “所见即所得” 的服务，构建即时履约网络。

目前，新石器无人车已经与必胜客、肯德基等上百家餐饮及零售企业建立合作关系，在北京、上海和厦门等十余个城市面向 C 端消费者在公开道路场景进行常态化运营。除零售场景之外，新石器正在逐步将无人车服务网络拓展至物流、城市服务等多元化领域，同时加速进军海外市场。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。