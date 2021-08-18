2021 年 8 月 18 日， ROG 与电音教主 Alan Walker 联手打造的 ROG 幻 14 Alan Walker 典藏版正式发布。作为近两年的爆款产品，幻 14 一直被创作者视为全能的生产力工具。而此次，ROG 与 Alan Walker 联手在幻 14 基础上新增了独特的造型设计及创新 ROG Remix 电音盒。

ROG 与 Alan Walker 的携手并非偶然。Alan Walker 作为当下最具知名度的电音鬼才，于 2015 年凭借一曲《Faded》一举成名。从小热爱计算机、编程的 Alan Walker 极具极客风范，成名之后更与游戏行业保持紧密合作，曾为和平精英和 Death Stranding（死亡搁浅）制作曲目，独特的音乐审美深受游戏玩家的追捧与认可，更是与 ROG 秉持的价值观完全一致。

ROG 作为电竞圈中领军的硬件品牌，一直以硬核性能追求满足发烧玩家的期待，近年来重磅打造的幻系列全能笔记本，更是不断探索着电竞之外的全新可能。2020 年可谓 ROG 的跨界元年，年初发表高性能潮玩笔记本-幻 14，掀起全能本热潮。年中宣布电音教主 Alan Walker 成为 ROG 品牌代言人。同年 9 月，ROG 再次颠覆玩家想象，带来了与机能潮牌 ACRONYM 的跨界联名 ROG 幻 14-ACRNM 限定版。而此次 ROG 将全能的幻与潮酷的 Alan Walker 元素相融，推出了 ROG 幻 14 Alan Walker 典藏版，为幻系列带来更多玩乐元素，科技与音乐邂逅，直接燃爆电音圈。

在发布会上，Alan Walker 用幻 14 Alan Walker 典藏版及独家创新设计的 ROG Remix 电音盒为全球粉丝带来精彩电音演绎，以 ROG 的全能实力为电音赋能全新节奏。

ROG幻 14 Alan Walker 典藏版：潮酷全能 深度融合电音元素

ROG 首次与 Alan Walker 携手，打造出一台电音圈前所未有的笔记本电脑，成为音乐创作者和游戏玩家的绝佳伙伴。ROG 幻 14 Alan Walker 典藏版蕴含强大功能的同时还保持轻薄机身设计，是游戏玩家和创作者的终极装备，能够让不同的身份的用户得到全能满足。

在外观设计上 ROG 大胆创新，在幻 14 Alan Walker 典藏版的包装上添加了更多高级装饰和个性化设计。Alan Walker 也参与了这款产品的打造，调配了许多独一无二的色调，AniMe Matrix™ 光显矩阵屏由普通白色变为了独特的电光色。

ROG LOGO 旁根据 Alan Walker 的想法印有其亲笔签名，该签名的铭牌采用 PVD 工艺制造，可以根据角度变化反射出各种迷人色彩。两条织带彰显着 ROG 标志性的赛博朋克风格，从材质和排版都让 A 面设计别具一格，其中一条还印有与光显矩阵屏相呼应的文字，浑然天成。Alan Walker 表示：“非常荣幸能有机会与 ROG 合作，终于能向世界展示我们长时间以来的努力成果了，我感到非常激动。”

ROG Remix 是 Alan Walker 在整个设计中最喜欢的部分，当手指放在电音盒上的那一刻起，便可以感受到令人惊艳的设计，这是一个极具创意的配件，只需用包装里的 USB Type-C 线将盒子连接到电脑上，它便摇身一变成为电音盒，用户可以触发 Alan Walker 原创的 18 种音效，可以选择弹奏内置的 Alan Walker 歌曲，或者将自己的曲子导入 Remix 软件，ROG Remix 电音盒还可与 AniMe Matrix™光显矩阵屏联动。

细节不仅如此，典藏版甚至定制了 Alan Walker 专属开机动画和壁纸，玻璃触摸板上也印有灵感来源于音乐均衡器的定制图案，键盘则拥有 Alan Walker 标志性颜色的键帽，A 键和 W 键印有 Alan Walker LOGO。除此之外，随机还会附赠 Alan Walker 和 ROG 风格的棒球帽和袜子，以及专用电脑包，出街潮玩即可彰显 ROG 玩家身份。

腾讯 ROG 游戏手机 5S 系列：移动电竞装备性能机皇

本次发布会上，亮相的新品还有腾讯 ROG 游戏手机 5s 系列。该系列包括腾讯 ROG 游戏手机 5s 及腾讯 ROG 游戏手机 5s Pro，均搭载高通骁龙 888 Plus 5G 移动平台，同时内置了矩阵式液冷散热架构 5.0 快速降温，保证游戏等高负载应用的稳定运行。

腾讯 ROG 游戏手机 5s 系列采用三星 AMOLED 电竞屏，色准 Delta E< 1，通过了 HDR10+ 认证，同时拥有 144Hz 刷新率与 1ms 响应时间，可流畅呈现游戏的精美画面，其原生触控采样率更是高达 360Hz，保证了触摸手感与顺畅操作。由瑞典音频专家 Dirac 调校的正向双立体声扬声器则带来动人音质与强大声场。

腾讯 ROG 游戏手机 5s 系列 AirTrigger 超声波升级至 2×3 双操控模式，单侧肩键支持设置点击+水平/垂直滑动，可轻松解锁食指战力。如果使用加装酷冷风扇 5 的腾讯 ROG 游戏手机 5s，还能进一步解锁双背键体验，让其他手指也能参与到操控当中。与腾讯 ROG 游戏手机 5s 不同，腾讯 ROG 游戏手机 5s Pro 无需加装，其背面自带双背键，可以映射更多按键，带来手柄式的精准操控。更配置炫彩 ROG Vision 个性视窗 ，可供玩家自由定制彩色图案，展现个性的同时，更带来更强电竞氛围。

除此之外，腾讯 ROG 游戏手机 5s 系列还拥有 6000mAh 快充电池与侧边中置的定制接口，实现了超长续航的同时，也让充电与玩游戏 “兼得”。

腾讯 ROG 游戏手机 5s 系列全面采用尖端硬件，经腾讯游戏深度定制后，进一步提升硬件的运算调配能力，保证了高帧率游戏的稳定运行，堪称移动电竞装备的标杆之作。

本次发布会上，ROG 展现了顶尖电竞品牌的创新实力与产品诉求，从满载电音元素的幻 14 Alan Walker 典藏版到软硬件融合升级的腾讯 ROG 游戏手机 5s 系列，无不赋予用户自由无束缚的使用体验，给电竞装备的设计打造带来全新理念，再度引领行业标杆。