专注于 AMR（自主移动机器人）软硬件和云服务开发的 Syrius 炬星宣布，已完成超 2000 万美元 B 轮融资。本轮融资由字节跳动领投，联想创投跟投，老股东红杉资本中国基金、明势资本、真成投资、创茵资本、日本投资机构 PKSHA SPARX Algorithm Fund 继续跟投。

Syrius 炬星此前主力在日韩、新加坡发展，为电商零售仓储提供基于物流 AMR 的数智化运营方案。接下来，炬星将拓展国内及欧美市场，并通过自研操作系统与 AIoT 平台，从软件生态、云服务双层赋能 AMR 在更多场景落地。

Syrius 炬星提供 “机器人在现场，数据智能在云端” 的解决方案，让 AMR 成为仓库中的 “双脚”，云端系统成为 “大脑”，从底层革新作业流程、库位管理、库存管理等关键运营环节。

“尽管 AMR 全称为自主移动机器人，但自主移动能力只是 AMR 解决方案的入门技，”Syrius 炬星创始人兼 CEO 蒋超表示。蒋超认为：“基于机器人载体，用软件和互联网服务突破企业在经营管理上的瓶颈，才是其价值所在。” 为此，炬星已相继推出 AIoT 平台 FlexGalaxy 和机器人操作系统 megacosmOS，还将启动基于 megacosmOS 的开发者社区。

成立于 2018 年，Syrius 炬星在北京、深圳、中国香港、东京、新加坡设有办公室和体验仓，公司创始人兼 CEO 蒋超为原 Google X 实验室 Project Tango 负责人。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。