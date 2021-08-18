银联国际宣布，在外交部指导下，云闪付正式接入国际版防疫健康码，自国外搭乘航班回国的旅客可 “亮码过关”。从其他国家入境内地的港澳居民，也可在港澳版云闪付享受这一服务。

目前中外籍乘客自国外搭乘航班来华，均须查验防疫健康码方可通行。为优化旅客体验，银联国际依托云闪付产品优势，扩大防疫健康码申领渠道。有回国计划的留学生、华侨华人，获得核酸检测、血清 IgM 抗体检测阴性证明后，可在云闪付跳转至防疫健康码国际版，上传相关材料后申领健康码，港澳版云闪付亦支持此服务。

疫情发生以来，云闪付陆续上线上海、浙江、江苏、湖南、辽宁等地 30 项健康码相关服务，累计覆盖全国 2400 余城。随着澳门对内地开放自由行，云闪付也快速上线 “澳门健康码” 服务，支持内地及澳门居民申请，用于本地生活及通关时的健康检查。

特殊时期，银联加快 “无接触” 支付环境建设，云闪付用户可在 46 个国家和地区超 3000 万家商户扫码支付，其中境外受理商户数较疫情前增长超 2 倍。同时银联依托云闪付数字化平台作用，持续在 App 内推出包括核酸检测、通信大数据行程卡在内的系列便民服务。港澳版云闪付也陆续上线本地缴费、家居清洁、跨境缴税等便民服务，满足用户 “足不出户” 的消费需求。

下一步，银联国际将开通中国领事 App 的银联在线支付服务，支持身在境外的中国公民便捷支付护照、旅行证等证件办理费用。