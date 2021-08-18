近日，依托中兴通讯的大数据+AI 多频多制式协同节能技术，中国移动江苏公司、徐州分公司完成全国首家 5G AI 业务导航节能应用的规模部署。在无损网络性能及用户体验前提下实现智慧节能，5G 基站每日用电量降低 30% 以上，充分贯彻落实了中国移动 “绿色行动计划” 工作要求，推进中国移动低成本高效运营和可持续发展。

随着经济快速发展，城市化和工业化不断加快，能源消耗越来越大，环境污染日益严重，节能减排、绿色环保成为当今社会可持续发展的重要目标之一。中国移动的能耗总量也面临巨大的增长压力，据不完全统计，目前仅移动基站、核心机房、数据中心（IDC）等信息通信基础设施的年耗电就超过 500 亿度。面对新形势新要求，中国移动已将 “绿色行动计划” 升级为 “C²三能计划”。

作为移动通信网络能耗的主要来源，5G 基站的节能降耗是关键一环。中兴通讯 5G 绿色能效解决方案——PowerPilot 对现网负荷实时监控，基于 AI 进行负荷预测，在通信资源过剩的情况下，自适应开启符号关断、通道关断、载波关断等节能功能，并在适当时机将其唤醒。在此基础上，深度协同多频多制式网络，进一步挖掘节能空间，通过分析不同业务类型的能效差异，将业务精准地导航至能效比更高的网络，从而实现整网能效最优，全面助力打造绿色、环保、智能、健康的 5G 网络。

PowerPilot 通过大数据分析+AI 自学习助力协同式节能，主要涉及节能策略配置、参数门限自调整、KPI 回滚式自优化三大关键技术。节能初始参数自配置，根据站点软硬件配置，智能节能平台可基于规则，对各小区的节能功能进行初始自开通和参数配置。节能参数门限自调节，基于话务历史数据（按周进行统计，区分工作日及节假日），优选智能算法，准确预测话务的时间分布，智能配置节能激活时间窗（多时间窗）。KPI 回滚式参数自优化，按小区动态学习最佳节能触发门限，如上下行 PRB 利用率、RRC 链接用户数等，基本无损网络性能前提下，节电启闭门限可实时调整及回滚。

通过 PowerPilot 的部署，试点区域内开启 AI 负荷预测后，每日耗电量较未开启 AI 节能降低 28.1%；辅以业务导航后，每日耗电量又明显减少，较未开启 AI 节能降低 30.37%。基于业务导航的 AI 节能在保证用户感知的前提下，将基站能耗收益最大化。同时，无线接通率、无线掉线率、RRC 连接建立成功率、SN 添加成功率、SN 变更成功率、SN 异常释放率多项 KPI 指标均正常。