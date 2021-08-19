8 月 19 日，声网 Agora 举办线上产品发布会，正式发布了 “全链路加速 FPA（Full-Path Accelerator）”。全链路加速 FPA 基于声网的软件定义实时网络 SD-RTN™，通过覆盖全球的多点端到端传输优化，全面提升了包含最后一公里（Last Mile）在内的全网传输性能和可靠性，并通过 “云” 和 “端” 的高效协同优化，为企业的应用加上网络 QoS 保障。

声网 Agora 合伙人&技术 VP 孙雨润在发布会中表示，“声网作为实时互动云服务的开创者与引领者，我们已经为全球超过 33.7 万的应用提供了高质量的实时互动云服务，这得益于声网的软件定义实时网 SD-RTN™卓越的网络性能，而我们在服务客户时发现， 不止是实时音视频的业务，在在线游戏、金融支付、跨境电商等诸多领域也同样需要可靠的延时和质量，对此声网决定将 SD-RTN™的能力面向所有开发者与企业开放，为更多的业务应用提供有 QoS 保障的网络传输解决方案，这也是我们今天要发布的全新产品 ‘全链路加速 FPA’。”

互联网只保障连通性 不能保证网络速度与质量

在当下的生活中，我们经常会因为网络问题遇到一些糟糕的体验。例如工作中因为文件传输缓慢、视频会议卡顿影响工作效率；去菜场买菜手机支付经常失败；玩游戏的关键时刻突然掉线等等，这些糟糕体验的背后往往是网络质量问题，再优秀的应用体验和精彩的内容也抵不住网络对用户体验的伤害。

这些网络问题背后的核心原因在于互联网虽然提供了开放自由的连接，任何用户、任何数据都可以享受其传输通道，但其只提供尽可能送达（Best Effort）的服务，不会保证网络传输的速度和质量。同时，最后一公里（Last Mile）网络能力层次不齐也是影响网络传输质量的主要因素之一。一方面，Wi-Fi 设备性能参差不齐，并且 Wi-Fi 信号差、信道竞争、信道切换等问题普遍存在；另一方面，3G、4G 网络在不同的环境下的信号覆盖有限以及传输质量波动大，例如地铁、隧道、人流高峰的车站。因此，企业的应用在跨国、跨区域、跨运营商互联时，或全网用量高峰期拥塞，本地接入网络质量不佳，移动终端的信号不稳定时，糟糕的网络会导致延迟、抖动、丢包，甚至掉线无法连接等问题，严重降低我们的使用体验。

而现有的解决网络传输质量问题的方案：一是运营商专线服务，二是全球加速 GA，这两种方案是基于专线构建高质量的专用通道，虽然保证了通道内的传输质量，包括稳定传输时延，确定的带宽等，但面临着无法保障最后一公里（Last Mile）传输质量、覆盖偏远国家与地区难、构建专用通道的资源成本与运维成本高等问题。还有一种方案是 CDN 动态加速，这种方案基于公网调度构建虚拟通道，使用大量边缘节点，通过调度算法，提供一个相对可用的路径，用户覆盖广，但除了同样无法保障最后一公里（Last Mile）传输质量，还存在骨干传输无法保证质量，不提供稳定传输时延和确定的带宽。

总结来说，端到端的网络质量问题仍然没有得到解决。

全链路加速 FPA 提供网络 QoS 保障 提升终端用户访问性能 100%

声网已为全球服务超过 33.7 万+应用，累计支撑超过 1 万亿的实时音视频分钟数，充分验证了SD-RTN™具备高速、稳定、可靠的全球网络能力，在此基础上声网正式推出了全链路加速 FPA（Full-Path Accelerator），通过为互联网增加 QoS，为企业的业务应用提供具备 QoS 保障的全球端到端网络传输服务。

在骨干网传输方面，全链路加速 FPA 基于 SD-RTN™ ，通过网络智能、路由规划调度、多路冗余等方式，结合关键节点广泛部署，有效地解决了因网络拥塞、运营商故障等带来的传输质量下降问题。

在终端用户最后一公里（Last Mile）传输方面，全链路加速 FPA 通过终端 SDK 实现弱网对抗、智能接入等能力，大幅提升了 Last Mile 的质量。

通过 “云” 和 “端” 的高效协同优化，使本来不可预测的互联网变得可预测、可管理、可调度。基于这个能力，全链路加速 FPA 可为全球 200 多个国家与地区的用户提供高水平的 QoS 保障。

声网 FPA 具备 QoS 保障、全链路加速、高可用、全球覆盖四大核心优势：

1、QoS 保障：全网 200ms 包到达率超过 99.9%，平均提升终端用户访问性能 100%；

2、全链路加速：FPA 全链路 “端”+“云” 协同加速，提供更优秀的整体加速性能与稳定性。

3、高可用：通过冗余资源与全网智能调度算法，不依赖单一物理资源，杜绝因为物理线路故障导致的不可用问题。

4、全球覆盖：可为全球 200 多个国家和地区的用户提供随时随地、稳定高速的网络服务。

在数据安全合规性方面，FPA 在传输过程中均支持 TLS 协议，终端与源站之间的通信都是在专用通道内，对于源站侧可以完全不暴露在互联网上，保证源站的业务安全。终端的接入也会提供动态 Token 验证以及用户鉴权。此外，声网遵循国际认可的信息安全和隐私保护标准以及行业要求，一直致力于采用国际最佳实践来建设隐私和安全管理体系。目前声网已经通过 ISO/IEC 27001、ISO/IEC ISO27017、ISO/IEC 27018 体系认证，并获得了 SOC2 Type 1、SOC2 Type 2 服务鉴证报告，很好地证明了自身的隐私保护和安全能力。

谁更需要全链路加速 FPA？

声网 FPA 产品负责人施政在发布会中表示，经过深度的市场调研，声网发现在出海应用、游戏加速、音视频应用、移动金融等场景对全球网络传输质量有着很高的要求。例如，出海的应用需要在全球多个地区为用户提供服务，而在东南亚、印度、中亚等地区网络环境非常复杂，对业务的发展带来了很大的挑战。声网全链路加速 FPA 利用 SD-RTN™覆盖全球 200 多个国家和地区的高速网络通道，可以为各类出海应用提供出海目标国家/区域的优质网络覆盖，实现跨区域、跨网的实时音视频交互，以及业务数据极速同步，最终提升网络性能超过 100%，降低业务应用的加载时长超过 60%。

在游戏场景中，登录困难、操作延时高、中途掉线等影响用户体验的问题频发，而游戏体验的好坏决定了玩家的去留以及付费意愿。声网全链路加速 FPA 利用 SD-RTN™覆盖全球的高速网络通道，帮助游戏运营商为全球各区域玩家提供全链路游戏加速服务，不仅可以实现全球性、区域性的用户端游戏加速，还可以极大地改善手游玩家弱网对抗能力，最终可实现游戏掉线率下降 90% 以上，95% 玩家延迟下降 50% 以上。

在本次发布会中，环信 CTO 赵贵斌也结合了自身实际业务分享了全链路加速 FPA 对环信带来的业务提升。 他表示：“环信是一家立足全球的即时通讯云与客服云服务商，在全球业务拓展的过程中发现，全球网络基础设施参差不齐，偏远地区网络质量差，对业务的拓展造成困难，而现有的解决方案存在全球覆盖难、不提供最后一公里质量保证、无法保证端到端网络质量等问题。在接入声网 FPA 后，依托其高速、稳定、可靠的全球网络能力，环信全球范围支持峰值超过 300 万并发连接，偏远地区覆盖性能提升了 112%，消息到达延时平均下降 55%，连接稳定性提升 10 倍。环信也帮助 Litmatch、Haya 等出海 APP 成功在东南亚、阿拉伯等地区打开市场，为当地的用户提供了语音直播、游戏连麦、IM 聊天等丰富的社交玩法。