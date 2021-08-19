8 月 18 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 “宁德时代”）与上海市人民政府在沪举行战略合作框架协议签署仪式。

根据战略合作框架协议，宁德时代将在上海落地全球创新中心、国际功能总部、未来能源研究院及高端制造基地等相关项目。

其中全球创新中心将聚焦 “先进材料创新”、“结构设计创新”、“极限制造创新” 和 “商业模式创新” 等创新体系开展业务布局，并承担相关国际业务功能；未来能源研究院将与上海交通大学合作，打造 “科研创新” 和 “人才培养” 相结合的前沿平台，攻关一批面向未来的新能源领域前瞻性技术；高端制造基地将依托宁德时代最新生产制造技术，在临港新片区打造绿色、高效的智能工厂。宁德时代将与上海市在新能源前沿技术攻关与创新应用、城市交通电动化转型、新能源高端人才培育等领域深化合作对接，瞄准碳达峰、碳中和工作目标，为上海城市数字化转型、绿色化发展与软实力提升注入新动能。

上海市委书记李强表示：“宁德时代在动力电池和储能系统等领域具有领先优势，欢迎以此次签约为契机，加快合作项目落地，扩大在沪投资布局，推动更多新平台、新技术、新项目、新模式落地上海，在加快新能源汽车发展、推动能源结构调整、保障城市安全有序运行等方面发挥独特作用。我们将全力营造良好创新生态，提供各项优质服务，让各类企业在上海进一步做大做强。”

宁德时代董事长曾毓群表示：“上海资源要素集中、各类人才集聚、市场前景广阔，宁德时代高度重视在沪战略布局与项目合作，将充分依托上海优势加大科技创新和业务拓展力度，合力推动新能源汽车加快发展，共同把握碳达峰、碳中和战略机遇，更好助力上海科创中心建设与经济高质量发展。”

同时，宁德时代与上海市经济和信息化委、闵行区政府、上海交通大学共同签署未来能源研究院战略合作框架协议，临港新片区管委会、临港集团与宁德时代共同签署生产基地投资协议。