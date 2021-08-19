近日，深圳北鲲云计算有限公司完成了新一轮融资，投资方为国宏嘉信。据创始人兼 CEO 冯建新介绍，这是北鲲云第三轮市场化股权融资，本轮资金将主要用于产品研发投入以及现有业务的进一步市场推广，以加强公司在所属细分领域的竞争优势。北鲲云曾于 2021 年 2 月获得梅花创投和投控东海的数千万 Pre-A 轮融资，此前还获得过前 BAT 高管的早期投资。

据了解， 北鲲云 2018 年 4 月诞生于欧洲硅谷—斯德哥尔摩 Kista，于 2019 年 3 月进入中国大陆市场，深耕于生命科学、CAE/CFD、人工智能等多个领域，基于在云计算行业多年的技术积累，打造了行业需求极高、应用场景丰富的北鲲云一站式云超算平台，为有高算力需求的用户提供一站式云超算服务和 Cloud-HPC 高性能计算解决方案，推动众多行业用户的云计算应用落地。

创始团队方面，北鲲云创始人兼 CEO 冯建新是一位科技行业连续创业者，拥有多年全球 500 强跨国工作经验和多次国内外创业经历，多个 Github 云相关开源项目的核心贡献者。联合创始人兼 CTO 李青松曾任爱立信总部云基础设施部门自动化产品负责人，领导多个开发团队负责云自动化及虚拟化，拥有多项国际发明专利。

据介绍，深圳北鲲云计算有限公司原名深圳云端软件有限公司，于今年 5 月正式更名，喻指通过北鲲云平台，科研、生产研发用户能在科研领域自由驰骋。冯建新表示，创立北鲲云的初衷是看好高性能计算行业的发展前景，希望不仅能帮助客户解决本地算力不足的困扰，还能提供从数据、软件到算力的全流程一站式服务，帮助科研人员解决复杂度高、计算量大的难题。

据冯建新介绍，北鲲云计划在本轮融资后进行团队扩张、产品创新和研发、业务拓展等。产品及业务拓展方面，北鲲云将不断丰富产品的应用场景，进一步提升北鲲云超算平台企业版及解决方案的交付能力，加速覆盖高科技制造、CAE/CFD、芯片设计、大气海洋环境、天文地球物理等行业更多客户。团队方面，北鲲云将吸纳更多经验丰富的专业人才，打造一支业务精良、服务高效的专业团队。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。