对奢侈品消费者来说，追求正品或许永远都是第一位的。日前，为更好的给用户奢品消费保驾护航，洋码头宣布扩容奢品官方鉴定范围，新增 40 个品牌。

中国奢侈品行业由于暂时未建立完善的行业准则，消费者对于仿品的担忧充斥在奢品网购交易当中，导致消费者对奢品鉴定的需求持续增加，有数据显示，2020 年的总鉴定数量约为 2019 年的 1.5 倍。

通过奢品鉴定保障平台用户奢品消费权益是洋码头一直在努力的方向。此次奢品鉴定扩容，洋码头也在积极携手中检集团等鉴定机构推进行业标准的建立。

深耕底层基建，鉴定服务持续升级

在运营过程中洋码头发现，“奢品鉴定服务” 在奢品交易过程中对消费者决策具有重要影响，基于平台用户的需求，洋码头自 2020 年 8 月份以来就持续对鉴定服务进行升级。

2020 年 8 月，洋码头推出奢品护航计划，即平台所有买手均支持 “奢品护航” 服务，用户在下单后，可选择该服务，买手会将商品先寄到洋码头鉴别服务中心进行商品鉴定；

2021 年 3 月，洋码头上线奢品官方直营，通过整合全球 83 个国家的优质买手，支持一键鉴别，商品会先送至洋码头鉴别中心鉴别后，再严格包装并附上鉴别证明寄出，全程均可溯源；

截至现在，洋码头对商品鉴定范围进行扩容，用户可以更快捷地鉴定更多的奢侈品，奢品消费更有保障。

洋码头老用户在评价平台奢品鉴定时表示，“洋码头奢侈品鉴定让我在购物时非常放心，特别是在疫情期间，对我来说买到正品才是最重要的，洋码头提供的鉴定服务非常贴心。”

无论是奢品护航计划、奢品官方直营，还是奢品鉴定扩容，其核心是洋码头正在对平台底层基建进行完善。

洋码头奢品业务负责人表示，“从去年 8 月份开始，经过 1 年时间，从货源、鉴定团队、鉴定场地，再到鉴定资质，洋码头对奢品鉴定的底层基建进行了重构和完善，以便为平台用户奢品消费提供保障。”

不难发现，洋码头已经从买手端切断了奢品仿品的源头，奢品官方直营签约的买手需经过严格地 “背调”，海外居住证明、货源证明、长期经营品类等前期已有专门的团队层层审核，同时买手的信息也被公示在其买手首页，方便消费者和各方的监督。

除源头的产品品控外，洋码头还对鉴定服务本身进行了大刀阔斧的变革。

“洋码头年初收购了一家专业的奢侈品鉴定公司，平台的鉴定师团队数量翻了 3 倍。” 洋码头奢品业务负责人如是说。

经过一些列变革整合，洋码头奢品鉴定中心已经成为中国为数不多具备司法鉴定资质的机构，可以为平台用户提供更加权威、专业的鉴定服务。与此同时，洋码头也在积极推动行业标准的建立，已与中检集团达成战略合作，双方已在奢侈品鉴定、鉴定师培训、标准化研究等方面展开合作。

未来，随着洋码头用户、商品数量的增长, 通过对鉴定数据的收集整理、国内外奢侈品市场趋势的研究, 将洋码头平台鉴别标准打造成为行业检测标准, 并为行业输送更多专业的鉴定人才, 推动国内奢品鉴别行业不断走向完善, 消除消费者网购奢品的后顾之忧。

打造全国首家轻奢鉴定机构，洞察轻奢消费新趋势

此次洋码头扩容奢品官方鉴定范围还有一个重要的意义，洋码头成了全国第一家做轻奢鉴定服务的平台，开启了行业轻奢鉴定的先河。

“本次新增的 36 个鉴定品牌主要为轻奢品牌，如 MK、COACH 等，商品客单价一般在千元左右，我们觉得轻奢鉴定在国内还是空白，但轻奢用户对于鉴定还是有非常广泛的需求的，我们希望所有的消费者都能够轻松的购买奢侈品。” 洋码头奢品业务负责人表示，一个明显的趋势是，轻奢用户远远多于重奢用户，并且轻奢用户逐渐年轻化。

《2021 年奢侈品行业图鉴报告》显示，30 岁以下年轻用户奢侈品关注 TGI 较高，23 岁以下 TGI 达到 260，中国奢侈品消费者呈现年轻化趋势。市场分布方面，“报告” 显示中国奢侈品市场主要以二线及以上城市为主，并逐步向三线及以下城市拓展。根据 “报告”，2021 年三线及以下城市占比从 2019 年的 38% 增长至 46%，中国奢侈品消费市场呈现下沉趋势。

读懂 “年轻人” 才能够在奢侈品市场上抢占先机，90 后至 00 后的奢侈品消费力远比我们想象的更有潜力，洋码头将此次奢品鉴定扩容的重点放在轻奢上正是因为当下轻奢消费人群的变化。

轻奢市场正逐渐下沉至三线城市，恰恰证明了三线城市年轻消费者消费观念的改变，新一轮的消费升级已经来了。

实际上，以千禧一代与 Z 世代为代表的消费新生力量崛起，线上购买渠道兴起，中国奢侈品市场迎来爆发式增长，有望在 2025 年成为全球最大奢侈品消费市场。

洋码头已提前针对轻奢消费市场的变化做好准备，未来还将进一步升级奢品鉴定服务，满足用户需求永远是洋码头的服务重心。