2021 年 8 月 19 日– 全球领先的视频社交媒体公司欢聚集团 (纳斯达克股票代码:YY，“欢聚集团” 或 “公司”，原 “欢聚时代”)，今天宣布了 2021 年第二季度未经审计财务业绩。2021 年第二季度，欢聚集团全球业务持续增长，营收达 6.62 亿美元，同比增长 39.7%。

剥离 YY Live 业务后，欢聚于本季度首次基本实现集团层面的盈亏平衡（非美国通用会计准则下）。其中，BIGO 营收从 4.32 亿美元提升至 5.98 亿美元, 同比增长 38.4%，盈利水平进一步提升，调整后净利率从一季度 1.6% 环比提升至 3.3%，实现调整后净利润 1944 万美元。

2021 年第二季度财务亮点

净收入同比增长 7% 至 6.617 亿美元，2020 年同期为 4.735 亿美元。

归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损为 093 亿美元，2020 年同期为 2850 万美元。

非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净亏损同比下降 1% 至 50 万美元，主要因 BIGO 扭亏为盈影响；2020 年同期为 5050 万美元。

第二季度运营亮点

全球平均移动端月活跃用户同比下滑 0% 至 3.075 亿，主要由于印度政府封杀部分中国应用影响，其中包括 Bigo Live, Likee, Hago 三款应用，部分抵消了印度以外的月活用户增加；2020 年同期为 4.158 亿。

Likee 的平均移动端月活跃用户同比下降 38.6% 至 9230 万，主要由于印度政府封杀中国应用影响和主动调整广告投放策略所致，2020 年同期为 1.503 亿。

Bigo Live 的平均移动端月活跃用户同比增长 0.3% 至 2950 万，主要由于印度政府封杀中国应用影响，部分抵消了印度以外的月活用户增加；2020 年同期为 2940 万。

Hago 的平均移动端月活跃用户同比下降 62.9% 至 1180 万，主要由于印度政府封杀中国应用影响和主动调整广告投放策略所致；2020 年同期为 3170 万。

BIGO（包括 Bigo Live，Likee 和 imo) 的总付费用户数同比增长 12.0% 至 158 万，2020 年同期为 141 万。

BIGO（包括 Bigo Live，Likee 和 imo) 的平均每用户收入同比增长 9% 至 316.0 美元，2020 年同期为 255.1 美元。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌先生表示:“第二季度，尽管有部分地区节假日的季节性影响，我们全球化业务商业化的增势仍获得延续，在构建多样化内容生态方面也获得较多成果；在经营效率提升和更稳健的投放策略下，不考虑 YY Live, 我们也首次基本实现了集团层面的盈亏平衡（非美国通用会计准则下），逐步迈向正循环。”

李学凌先生总结道：“当下宏观环境较为波动，因疫情反复带来的不确定性也有所增加，但我们仍然相信长期主义。我们会继续将资源集中于有利于扩大竞争优势的地方，深入本地化耕耘我们产品的内容和社交生态，加大研发投入，为股东创造更大的价值。”

第二季度财务业绩

2021 年第二季度净收入同比增长 39.7% 至 6.617 亿美元，2020 年同期为 4.735 亿美元。主要得益于 BIGO 直播收入的增加。

2021 年第二季度直播收入同比增长 39.7％至 6.296 亿美元，2020 年同期为 4.507 亿美元。主要得益于 BIGO 付费用户持续增长，以及变现能力提升。

2021 年第二季度其他收入同比增长 40.3％至 3210 万美元，2020 年同期为 2290 万美元。

2021 年第二季度收入成本同比增长 32.2% 至 4.583 亿美元，而 2020 年同期为 3.467 亿美元。收入分成费用和内容成本从 2020 年同期的 1.982 亿美元增加至 2021 年第二季度的 2.891 亿美元，其中的主要原因为公司直播收入的增加。带宽成本从 2020 年同期的 3270 万美元下降至 2750 万美元，这主要与公司提升了带宽使用效率以及 2020 年 6 月下旬印度政府封杀部分中国应用后，公司采取措施终止了印度地区用户的带宽使用有关，部分抵消了印度以外用户持续扩张带来的影响。

2021 年第二季度毛利润同比增长 60.4% 至 2.034 亿美元，而 2020 年同期为 1.269 亿美元。毛利润率为 30.7%，而 2020 年同期毛利润率为 26.8%。

2021 年第二季度经营费用为 3.140 亿美元，而 2020 年同期为 2.476 亿美元。其中，行政管理费用同比增长 96.4% 至 1.011 亿美元，而 2020 年同期为 5150 万美元。主要是由于此前的一项股权投资的减值损失，部分被股票激励费用的转回所抵消。

2021 年第二季度经营亏损为 1.011 亿美元，而 2020 年同期为 1.199 亿美元。经营亏损率为 15.3%，而 2020 年同期为 25.3%，主要因 BIGO 扭亏为盈所致。

2021 年第二季度非美国通用会计准则下经营亏损同比下降 80.3% 至 1300 万美元，而 2020 年同期为 6570 万美元。2021 年第二度非美国通用会计准则下经营亏损率为 2.0%，而 2020 年同期为 13.9%。

本季度，归属于欢聚集团控股权益的持续经营净亏损为 1.093 亿美元，2020 年同期为 2850 万美元。净亏损率为 16.5%，而 2020 年同期为 6.0%。

非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股股东的持续经营净亏损为 50 万美元，2020 年同期为 5050 万美元。非美国通用会计准则下净亏损率为 0.1%，而 2020 年同期则为 10.7%。

2021 年第二季度每股美国存托股份持续经营净亏损为 1.43 美元（摊薄），而 2020 年同期为 0.39 美元。

非美国通用会计准下，2021 年第二季度每股美国存托股份持续经营净亏损为 0.01 美元，而 2020 年同期为 0.63 美元。