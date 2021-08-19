以下内容来自 App Annie：

为庆祝创始人路易威登（Louis Vuitton）200 岁诞辰，Louis Vuitton 于 8 月 3 日推出 LOUIS THE GAME，根据 App Annie 数据显示，该游戏发布仅 7 天时间下载量就达到了 50 万次。这一颇具里程碑意义的数据也得益于 LOUIS THE GAME 在中国的大受欢迎。另外 Google Play Store 在中国地区无法使用，这使得追踪该游戏在其他安卓应用商店的下载量较为困难，所以该数据只包含 IOS 下载量的统计。

这款冒险游戏跟随路易威登的经典角色——一个名为 Vivienne 的木制玩偶横跨六个不同的地点，解锁 200 个品牌历史中的故事。

NFT（非同质化代币）趋势

“中国是迄今为止该游戏下载量最大的市场，这表明在手机游戏市场中奢侈品牌也很受用户的欢迎。随着消费者对 NFT 的兴趣日益提升，Louis Vuitton 在此时紧跟 NFT 潮流也正当其时。”App Annie Head of Insights Lexi Sydow 说道。

实际上 LOUIS THE GAME 也引发了一阵热议，由艺术家 Beeple 设计，玩家可以解锁 30 个 NFT。与其他区块链游戏的 NFT 不同，这些 NFT 仅服务于游戏体验，而不能在任何市场上交易，它们只是纯粹的审美数字收藏品。相比之下，作为一位 NFT 竞争对手， Axie Infinity 的玩家产生的 NFT 终身交易价值超过 10 亿美元。Axie Infinity 见证了玩家培育新的 NFT，并在游戏内置的市场上出售，该应用程序从每笔销售中抽取 4.25% 的提成。

路易威登并不是唯一一家使用 NFT 的知名公司。Gameloft 最近宣布，他们在《狂野飙车 9》中推出了一套 NFT 收藏品。