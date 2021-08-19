北京微纳星空科技有限公司（以下简称 “微纳星空”）今日宣布完成近 3 亿元 Pre-B 轮融资。本轮融资由光速中国、高能资本、歌斐资产联合领投，鼎晖投资、梅花创投跟投。

本轮融资将主要用于微纳星空新一代高分辨率对地观测卫星、融合型通信卫星及有效载荷的研发，实现高分辨率、高承载、大容量、高精、高稳的广泛融合的重要保障。本轮融资结束后，微纳星空将实现 500kg 级卫星研制和批量生产能力。

微纳星空深耕卫星制造已逾四年，在卫星平台产品、卫星部组件、卫星通信地面终端、人才团队建设、技术与商业模式创新等多方面相继取得了诸多里程碑式突破。

今年 4 月 27 日，微纳星空发射了第九颗卫星——“泰景二号 01 星”，为行业用户提供大量遥感数据，卫星性能和稳定性再次得到成功验证，可靠性不断增长。目前尚有若干颗卫星处于研制，累计重量超过 1500kg，将在一年内陆续发射升空。

未来，微纳星空将继续立足于卫星研制和批量化生产的主营业务，打磨核心技术、提升自研水平，降低成本；同时，深度参与国家和商业卫星研制任务，通过建设批量化卫星生产线，显著提升产能，满足国内外用户星座组网建设需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。