根据Omdia 发布的最新报告，按净值计算，2020 年全球传统付费电视订阅用户数量减少了 800 万以上，总数从 2019 年底的 10.73 亿降至 2020 年底的 10.65 亿。美国付费电视订阅用户数在 2020 年下降了 580 万以上，而印度的付费电视订阅用户数则在去年增加了近 300 万。

以下为详细内容：

Omdia 的最新报告称，根据其全球数据显示，按净值计算，2020 年全球传统付费电视订阅用户数量减少了 800 万以上，总数从 2019 年底的 10.73 亿降至 2020 年底的 10.65 亿。在新冠疫情肆虐的一年里，在线视频增长势头迅猛；有些人可能会发现，付费电视用户数量减少的规模相对较小（仅下降了 0.7%），这在一定程度上出人意料。

全球超过一半的国家付费电视用户数继续增加

当然，各个国家的情况大相径庭。最明显的例子是，美国付费电视订阅用户数在 2020 年下降了 580 万以上，而印度的付费电视订阅用户数则在去年增加了近 300 万。在 Omdia 撰写本报告时拥有详细数据的 97 个国家/地区中，有 45 个国家/地区的付费电视订阅用户数在 2020 年出现了下降，50 个国家/地区的付费电视订阅用户数出现了增加，还有两个国家/地区基本保持不变。

虽然付费电视市场在 2020 年 “仅” 减少了 800 万订阅用户，但在线视频在这一年却净增了 2.57 亿新订阅用户。这是一个惊人的数字，考虑到在 2014 年时，每年增加的付费电视订阅用户数量仍超过在线视频订阅用户数量（4100 万 vs. 3700 万），这是一个相当了不起的成就。

Figure 1: Global: Pay TV & online video, annual subscription additions/losses, 2011–25

展望未来，Omdia 电视、视频与广告业务研究团队高级首席分析师 Adam Thomas 认为，一直到 2025 年及以后，在线视频订阅用户数量将继续稳步增长（尽管预测显示之后的增长规模将显著低于 2020 年被疫情刺激的增长规模）。Omdia 的预测还显示，未来五年付费电视订阅用户数量将继续下降（尽管速度相当缓慢），中国、巴西和美国等国家的订阅用户数量将继续大幅下降；但这些下降将在某种程度上被全球其它市场的增长所抵消，其中印度在付费电视订阅用户数增长方面仍将继续保持领先态势。

付费电视订阅用户数量下降的原因可能因国家/地区而异，但总的来说，这一现象不需要太多解释，因为掐线族（cord-cutters）正在从传统的付费电视转向更加方便的在线视频服务。解释印度的付费电视用户为何会出现持续增长可能更具挑战性。

应该强调的是，印度市场上也存在掐线现象，但这在某种程度上被每年新增的电视家庭（其中一些收看付费电视）所掩盖。就目前来说，新增的付费电视家庭总数足以超过放弃付费电视转而观看在线视频的现有用户数量。因此，尽管 Omdia 预测 2020-2025 年期间印度付费电视订阅用户数将增加 2780 万（全球领先的增长规模），但必须记住的是，印度是一个拥有约 3 亿家庭用户的市场。印度的付费电视普及率在 2016 年达到了占据电视家庭 93% 的峰值，但这一比例在 2020 年降至 84%；由此可以看出，从订阅用户数量方面看，预期付费电视用户数的增长规模相对较小。

因此，尽管仍有一些国家的付费电视用户数将继续增长，但这种增长将较为有限，而且是在付费电视行业正在向流媒体优先行业转型的全球背景下。不过，Omdia 认为，付费电视运营商在这一转型中扮演着重要角色，它们有可能成为一个将付费电视与在线视频、宽带、电话和其他服务捆绑在一起的超级聚合者。通过成功地扮演这一角色，未来几十年传统付费电视运营商可以继续在娱乐内容交付领域占据中心地位。

Figure 2: Global pay TV, biggest increase/decrease in subscription numbers by country, 2020-25