根据 Sensor Tower 公布的商店情报数据，2021 年 Q2 美国手游在 App Store 和 Google Play 的总收入再创新高，达到 64 亿美元。本期，共 24 款中国手游入围美区畅销榜 Top 100，吸金近 10 亿美元，拿下 23.4% 的市场份额。同时，《Garena Free Fire》和《无尽对决》收入激增，美国竞技手游热度持续升温，详细分析如下：

美国手游市场规模

在经历去年 Q2 疫情爆发初期的高速增长后，美国手游市场收入并未因疫情的缓解而回落。相反，今年 Q2 再创新高，达到 64 亿美元，同比增长 5%，较 2019 年 Q2 增长 63.7%。其中，App Store 收入占比为 53%，Google Play 占 47%。

Q2 美国 App Store 和 Google Play 手游总下载量为 12 亿次，回落至疫情前的水平，比去年同期减少 16%。其中，App Store 手游下载量占 51.4%，Google Play 占 48.6%。

美国市场热门手游

《Roblox》移动端 Q2 吸金 2 亿美元，蝉联美区手游畅销榜榜首。自去年 Q2 疫情在美国爆发以来，该游戏移动端已 4 个季度收入超过 2 亿美元，仅去年 Q3 例外。

在推出 14 级大本营、英雄战宠等全新内容后，Supercell《部落冲突》本期收入环比增长 55.4%，是去年 Q1 以来收入最高的季度，重回畅销榜前十。

下载榜方面，超休闲游戏在美区吸量优势依然明显，共占 7 个席位。《Bridge Race》以 750 万次下载位列榜首。

在收入增长量榜单中，一个明显的趋势是竞技手游热度持续升温。去年上半年以来，《Garena Free Fire》在美国进入高速增长通道，Q2 收入环比增长 26%，同比激增 233.8% 至 1.34 亿美元，再创新高。腾讯《PUBG Mobile》收入环比增长 15.5%，是 2019 年 Q4 以来表现最好的季度。

另一方面，此前不被看好的 MOBA 手游赛道迎来新一轮增长。Q2《无尽对决》在美收入环比增长 96.7%，同比增长 50.8% 至将近 2200 万美元。值得留意的是 ，3 月底《英雄联盟》手游在美正式上市，位列 Q2 收入增长榜第 12 名。两款 MOBA 手游在各自的圈层和渠道实现增长，同时拉高该品类的收入。

疫情期间，竞技手游由于同时满足用户的游戏和社交需求得以快速出圈，更因击中美国人口增长最快的族裔– 年轻拉丁裔美国人的线上娱乐需求，从而享有当地的人口红利。整体来看，竞技手游未来仍将是美国市场的增长主力之一。

中国手游在美国

本期共 24 款中国手游入围美区畅销榜 TOP100，合计吸金 9.7 亿美元，占 TOP100 总收入的 23.4%。

腾讯《PUBG Mobile》Q2 收入超过 8100 万美元，重回中国手游在美收入榜首。由腾讯和动视暴雪联合开发的《使命召唤手游》也取得好成绩，收入环比增长 8.8%，排名上升 1 位至第 5 名。

除了前文提到的《无尽对决》，榜单中另一款快速增长的游戏是三七互娱 SLG+消除手游《末日喧嚣》，本期收入环比增长 43%，跻身前十。

下载榜中，《Project Makeover》以 520 万次下载蝉联榜首，智明星通于 4 月推出的 SLG 新游《The Walking Dead: Survivors》位列第 20 名。

此外，首次入围榜单的产品还有 Aviagames 网赚手游《Bingo Clash》和 Mattel163 纸牌手游《Phase 10: World Tour》，分列第 6 和第 19 名，中国出海手游的品类进一步多样化。