根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，受惠于新冠疫情之下数字化转型加速，以及远端作业、自动化等需求提升，并携带 5G、深化 AI 技术等加值服务，推升 2021 年全球智能制造市场规模至 3050 亿美元，预期至 2025 年有望达 4500 亿美元，年复合成长率达 10.5%，将迎来制造业黄金五年。

以下为详细内容：

展望 2022 年，TrendForce 集邦咨询认为，智能制造的效益已从强化制造韧性等保守策略，逐步往提升产能与效率、节能减排再循环迈进，成为推升市场规模成长的重要关键。

5G、边缘运算及节能减碳，成智能制造未来着重点

智能制造的核心为数据与设备虚实整合后的实时反应，因此延迟性、安全性、运算能力将越发关键，故往后五年的发展将以边缘运算及 5G 为主轴，如 AR/VR、机器视觉、数字化孪生、预测性维护等重要应用的背后，都有该技术的支持使整体应用升级。

此外，由于全球变暖议题日趋受关注，现行已有 137 国针对碳中和（Carbon neutrality）订出目标政策，此亦反应在工业 4.0 发展上，如汉高（Henkel）、娇生（Johnson&Johnson）、西门子（Siemens）、塔塔钢铁（Tata Steel）等建有灯塔工厂的产业龙头，透过数字化模拟、智能管理等达到能源优化、高效制程与减碳，运用绿色 IoT 技术将是未来智能制造设备及工厂设计的关键要素。

微型工厂崛起，台厂有望在利基市场大展身手

中国台湾地区制造业具备高度客制化与供应链群聚等优势，智能制造价值链也相对完善。其中，智能方案整合应用有诸多厂商投入，提供设备健检、机器视觉等多元的一站式服务选择，有效降低导入门槛。延续此发展趋势及优势，微型工厂（micro-factory）将是台厂未来可探寻商机的关键切入点。

过往智能制造价值链多重全球分工，然随着近年制造业回流、产业动荡等因素，使短链、在地化生产抬头，微型工厂因此崛起。TrendForce 集邦咨询研究，微型工厂是凭借高度自动化及精准分析，并以最少资源提高产能质量，效益来自弹性供应链、精简人力，以及初始成本低，国际间已被汽车、电子等产业采用；而如自行车链条、钢铁螺帽、行李箱等，皆是可利用此型态转型升级、产品输出的利基市场。