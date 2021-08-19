在全球疫情的影响下，食品行业迎来了前所未有的挑战。消费者对食品供应链透明度的需求呈爆炸式增长，这意味着食品品牌必须采取有效措施以获取更多消费者的信任。

近日，唯链科技宣布与北美市场合作伙伴 Producers Market 在食品领域进一步加深合作，共同为 Oatman Farms——一家主营可再生有机烘焙混合物的家族农场，提供基于区块链的食品追溯服务。2020 年 12 月，唯链曾携手 Producers Market 为美国食品电商平台 KnowSeafood 进行水产品溯源，致力于全面加强其食品供应链的洞察力和透明度，提升自身食安管理与获客能力。

据统计，北美市场 86% 的消费者认为品牌透明度比以往任何时候都更重要，73% 的消费者有意愿为信息完全透明的商品支付溢价。通过 Producers Market 与唯链科技共同提供的区块链食品追溯服务，Oatman Farms 的所有产品信息，包括耕作方式、原料和成品等，都可以完整地上传至唯链区块链平台。

基于唯链提供的易于部署、性价比高、可扩展的区块链数据服务平台——VeChain ToolChain，Producers Market 选择唯链作为长期区块链合作伙伴。其产品负责人 Alex Karzag 表示：“唯链灵活的产品架构也是（合作的）一个关键因素，它可以帮助我们快速引入一个可追溯食品供应链的数字化模型，优化信息体系，全程追踪 ‘食品生产-交易流程’ 的信息。”

对于这次合作，唯链首席营销官夏怡运女士表示：“很高兴为我们在北美的长期合作伙伴提供一个可靠、经济的区块链解决方案，以解决他们客户遇到的挑战。作为全球领先的企业友好型区块链公司，唯链的区块链技术已经在全球范围内被各类企业用于提高供应链透明度和追溯产品。在未来，唯链期待与更多品牌携手合作。”