动点汽车（AutoNode.cn）以技术为切入点，资讯媒介为驱动，搭建出一个以媒体资源为核心的全方位创新、商业合作平台。是动点科技旗下，独立运作，致力于打造新能源汽车、未来出行领域的垂直生态系统平台。
- 梅赛德斯推出 “Juice Booster ” 便携灵活充电系统
- 合作为上，Mercedes & GROB-WERKE 加强电池合作
- 为了更好的发展，SK Innovation 分拆电池部门
- 绿色未来，DHL 从 Eviation 订购 12 架电动飞机
- 通用汽车宣布两辆新的商用电动汽车，加速 BrightDrop EV600 推进
- 美国汽车制造商的目标是到 2030 年实现 40%-50% 的电动汽车销量
- 拥抱绿色，小松成立联盟为矿用卡车脱碳
- 7 月销量破 5 万！比亚迪创新能源乘用车月销 “新纪录”
- 电池就是驱动力，奔驰与 GROB 进行电池合作
- 动点汽车速报：大众称将于 2024 年发布入门级 MEB 车辆
- 底特律智能停车实验室于 9 月开放，用于真实世界的自动化和电动汽车充电测试
- 接近量产的大众 ID.5 GTX 将在 IAA 慕尼黑车展上首次亮相
- Czinger 21C 打破单圈纪录，21C V8 设计使用一系列燃料技术
- 比亚迪汉唐精英荟成员、汉唐车主为中国队夺得 1 金 2 银 1 铜
- 持续技术突破，比亚迪半导体进军无人车 LED 显示屏领域
- 特斯拉继续突破，价格实惠的 “特斯拉 Model 2” 将会到来
- 普利司通为东京 2020 年奥运会和残奥会提供安全和效率支持