哔哩哔哩发布了 2021 年第二季度财报。该公司总净营收为人民币 44.953 亿元（约合 6.962 亿美元），与上年同期相比增长 72%；净亏损为人民币 11.218 亿元（约合 1.737 亿美元），而上年同期净亏损为人民币 5.709 亿元。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为人民币 8.578 亿元（约合 1.329 亿美元），而上年同期调整后的净亏损为人民币 4.757 亿元。

第二季度，哔哩哔哩平均月活跃用户数（MAU）为 2.371 亿，移动月活跃用数为 2.205 亿，与上年同期相比分别增长 38% 和 44%；平均日活跃用户数（DAU）为 6270 万，与上年同期相比增长 24%；平均月付费用户数（MPU）为 2090 万，与上年同期相比增长 62%。

总营收中，来自于移动游戏的营收为人民币 12.332 亿元（约合 1.910 亿美元），而上年同期为人民币 12.480 亿元；来自于增值服务的营收为人民币 16.349 亿元（约合 2.532 亿美元），与上年同期相比增长 98%；来自于广告的营收为人民币 10.491 亿元（约合 1.625 亿美元），与上年同期相比增长 201%；来自于电商业务及其他业务的营收为人民币 5.780 亿元（约合 8950 万美元），与上年同期相比增长 195%。

哔哩哔哩预计，2021 年第三季度净营收将达到人民币 51 亿元至人民币 52 亿元之间。