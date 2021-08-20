国内汽车交易服务平台灿谷投资管理咨询服务有限公司（“灿谷” 或 “公司”）（纽交所股票代码: CANG）今日宣布其董事会已批准一项新的股票回购计划。根据该计划，公司将在 2021 年 8 月 26 日起未来 12 个月内回购不超过 5000 万美元 1）美国存托凭证（ADS），每股 ADS 代表两股 A 类普通股，和/或 2）A 类普通股。2021 年 3 月 2 日，公司公布了一项至多 5000 万美元 ADS 和/或 A 类普通股的股票回购计划。根据现有股票回购计划，截至 2021 年 7 月 31 日，公司已回购 5397207 股 ADS，价值约 4840 万美元。

新的股票回购可不时在公开市场以现行市场价格、私下协商交易、大宗交易和/或组合方式进行。公司将根据 1934 年证券交易法（经修订）及其内幕交易法则中的 10b5-1 条例和/或 10b-18 条例完成回购交易。回购数量和回购日期视多种因素而定，包括但不限于：价格、交易量和市场情况，以及灿谷的营运资金需求和业务情况。公司董事会将定期审查新的股票回购计划，并可能授权调整其条款和规模。本公司计划从其现有现金余额中为回购提供资金。