在英特尔科技抗疫计划（PRTI）支持下，医疗软件解决方案供应商 ConsenSys Health 正在利用英特尔技术，推动基于区块链的数据安全，研究如何提高临床试验招募的效率和公平性，应用创新技术，帮助保护患者隐私，同时提高效率，以抗击新型冠状病毒。

基于第三代英特尔至强可扩展处理器并结合英特尔软件保护扩展技术（英特尔 SGX），ConsenSys Health 升级的计算平台得到了优化，相较于此前的系统，经过优化的系统中电子健康记录数据的处理速度大大加快，同时硬件安全性也被极大地增强。这种保护隐私方法的优点可以应用于全球制药业，以改善临床试验的患者匹配，加速治疗方法的发现。

这项技术的应用对于加速研究治疗方法是非常必要的，因为临床试验招募正面临诸多挑战，包括价格昂贵、低效且耗时。随着对新冠肺炎的治疗方法通过快速的研究渠道并进入临床试验，有效地招募病人是至关重要的，包括那些一直在与不平等的医疗护理做斗争的更加弱势群体的患者，让他们能够进入这些试验，同时保护他们的隐私也是很重要的。

ConsenSys Health 首席科学官 Sean Manion 博士表示：“在整个新冠疫情大流行期间，长期存在的行业挑战只会加剧。这对边缘化社区来说尤其如此，他们一直在与临床试验方面的不平等现象作斗争。在英特尔科技抗疫计划和英特尔技术的帮助下，我们能够更好地致力于使医疗保健对所有人都更加公平。”