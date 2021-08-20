近日，服装供应链系统 SaaS 服务商 “领猫 SCM” 宣布完成近亿元 A 轮战略融资，本轮由 GGV 纪源资本联合云启资本领投，百布（致景科技）战略跟投。本轮融资将用于进一步打造极致性价比的核心产品，快速拓宽市场渠道以及优化团队建设等方面。

领猫 SCM 成立于 2016 年，隶属于上海柚凡信息科技有限公司，天使轮由电商 ERP 龙头聚水潭战略投资，并于 2020 年 12 月完成 “炼金术” 与 “复琢资本”Pre-A 轮融资。领猫 SCM 凭借 SaaS 在线化与数字化服务，帮助品牌客户实现从企划、设计、研发到面辅料采购、大货生产以及供应商结算与管理的上下游业务协同和数据协同，构建无边界的全方位产业链协同网络。 截至目前，领猫 SCM 已服务近 300 家线上、线下、跨境、OEM 等客户，SaaS 收入每年保持 3 倍增长， ARR 月复合增长率超过 20%，客户续费率 100%。

领猫 SCM 创始人、CEO 李应离表示，纺织服装行业供应链产业平台一定会加速构建，但前提条件是产业中的每个环节的数字化和网络化基础设施达到一定水平，产业平台才能更快速的形成，且给纺织服装行业带来更高效的供给环境；供应链的数字化或平台化并不是将其中一个环节数字化就能实现的，需要整个产业中的所有组织都能轻松在网络中上传和获取数据或信息，而构建这种最基础的数据传输系统正是领猫 SCM 的核心目标。

在战略融资方面，领猫 SCM 相继完成了销售端（聚水潭）、面料端（百布）、生产端的全链路布局。本次融资后，领猫 SCM 将通过产品相继打通供应链体系，为纺织服装品牌提供全链路系统支撑，逐步通过资源整合与数据智能方式为客户提升业务价值赋能。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。