8 月 20 日，新中式快餐连锁品牌「猪角」宣布完成由不惑创投领投、锅圈战投跟投 A 轮融资，融资金额为 1.5 亿元人民币。

猪角公司于 2016 年成立于福建省厦门市，主要从事餐饮创新供应链的研发、生产加工、配送及销售，旗下运营的 “猪角” 连锁快餐， 以 “猪脚饭” 作为招牌主打品类切入中式快餐市场，“当天现卤，皮糯 Q 弹，入口即化，口碑爆棚”。市场存量的 “闽南猪脚饭” 夫妻店在华南地区数以万计，这一品类老少皆宜，拥有非常好的群众基础，猪角目前已经已经遍布厦门、福州、泉州、深圳、广州、上海、杭州，武汉，郑州，西安，青岛，海口，南宁等地，门店数量超过 300 家，成为这一品类中最大的连锁品牌。公司预计 2021 年门店数量超过 500 家，2022 年过千家。

猪角公司对门店进行统一采购、统一加工生产、统一配送、统一管理，通过中央工厂对食材进行预加工，削减门店的人工成本和后厨面积，简化烹饪程序。猪角新工厂投入一个完整的预制菜生产车间，配合新一代预制菜研发及生产。

本轮猪角公司引入不惑创投、以及锅圈投资，其即将推出的预制菜产品与锅圈在战略布局上具有高度的战略协同效应，可以借助锅圈全国 7000 家火锅烧烤食材连锁门店销售。

猪角核心创始团队拥有 16 年餐饮行业经验及 15 年五星级酒店餐品研发经验，18 年麦当劳及金钱豹营运高管经验，精通厨房管理和各菜式烹饪技术，熟悉中央厨房和食品标准化管理，擅长品牌建设管理、运营模式创新、市场推广及门店运营拓展。

猪角创始人薛海明表示：“未来我们仍将继续在高标准可复制化的快餐赛道继续深化，拓展门店数，提升市场占有率，成为全国知名餐饮品牌。同时以高品质，高还原度的预制菜产品抢占新兴的家庭市场，提升市场份额，增加公司利润。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。