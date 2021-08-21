无数个真实世界的案例告诉我们，虽然公路驾驶辅助 2 级别几乎可以完成多车道道路上的所有驾驶，但司机必须把手放在方向盘上。

虽然起亚 EV6 预计将于 2022 年 1 月开始交付，但这款备受瞩目的全电动跨界车将于 2021 年 9 月抵达欧洲。作为欧洲发布会的一部分，起亚发布了更多关于 EV6 高级驾驶辅助系统的详细信息，该公司将其描述为 “一流的”。

下一代公路驾驶辅助 2（HDA 2）系统是主要亮点，据说它使公路驾驶更安全、更方便。该系统使用位于汽车周围的雷达，帮助司机保持与前方车辆的固定距离和速度，车道跟踪辅助（LFA）技术将车辆置于车道中心。

此外，使用基于导航的曲线控制智能巡航控制（NSCC-C），系统可以通过曲线降低速度，并在条件允许时重置速度。这还不是全部；如果另一辆车在附近行驶，HDA 2 会调整 EV6 的路径，以避免任何可能的碰撞风险。

只要 EV6 司机的手放在方向盘上，该系统还有助于在超过预定速度的车道中进行合理换道。当司机点击指示杆时，HDA 2 会自动将汽车移入相应的车道。

EV6 的盲点视图监视器（BVM）和盲点避免碰撞辅助（BCA）系统使自动换车道成为可能。BVM 通过在汽车全数字 12.3 英寸仪表集群上显示司机的左右两侧盲点，作为第二双眼睛。至于 BCA，它使用雷达传感器来警告司机接近车辆；如果在换车道机动中存在碰撞风险，系统会激活刹车。

起亚 EV6 还将提供前向防撞辅助（FCA）系统，该系统现在包括交界转弯和交界交叉功能，以提供 “在交界处导航时的最大预防安全”。

更具体地说，如果 EV6 的转向灯被激活，系统将警告司机是否与迎面而来的车辆发生碰撞风险。如果司机直接穿过十字路口，如果有车辆从左侧或右侧接近，也会发出警告。无论哪种情况，系统都会刹车以避免碰撞。

起亚还提到智能前照系统（IFS）、360 度环绕视图监视器（SVM）、后交叉交通防撞辅助（RCCA）和远程智能停车辅助（RSPA）等功能。使用环绕视图相机和超声波传感器，后者使车辆能够自动停放在垂直和平行的停车位上，无论司机是否在车内。

最后，起亚 EV6 将提供安全出口辅助（SEA）和智能电动尾门。不过，这家汽车制造商没有说这些功能中哪些是标准的，哪些是可选的。我们可以相信，未来的电动车将会更加智能，但在整个行业进入到自动驾驶技术的成熟阶段之前，不要轻易将你的手从方向盘上拿开。