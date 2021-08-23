据外媒报道，印度规模最大的二手车交易平台 Cars24 即将完成 3.5 亿美元规模的融资，由 DST Global 领投，软银和 Falcon Edge 等参投。此轮融资后，Cars24 的估值将达到 20 亿美元左右。此外，该公司于去年 11 月进行了一轮规模为 2 亿美元的融资，并成功获得独角兽身份。

Cars24 由 Vikram Chopra、Mehul Agrawal、Ruchit Agarwal 和 Gajendra Jangid 于 2015 年成立，通过在自家工厂将汽车重新装修后，用 AI 算法为汽车定价，然后在平台上售卖。其业务遍及印度 400 多个城市，每月汽车成交量达到 18000 辆左右。除售卖二手汽车外，该平台还于去年开拓了摩托车和电动车业务。

有关人士指出，Cars24 计划在未来两年内上市。其竞争对手之一 Spinny 已于今年 7 月完成由老虎基金领投的 1 亿美元融资，而 Cartrade Tech 则已于今年 8 月上市。

2021 年，印度疫情恶化，但是 Cars24 等汽车在线交易平台的销量却有大幅增长。当地规模最大的咨询公司 Redseer 指出，疫情使人们开始避免使用公共交通出行，但由于预算有限，无力购买全新汽车，所以印度二手汽车市场的前景在科技的驱动下或许会更加明朗。