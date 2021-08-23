根据 Counterpoint 物联网服务最新研究，印度的 TWS（真无线耳机）市场在 2021 年第二季度录得 68% 的同比增长。厂商在经济实惠价格段中推出了许多新产品产品，搭载了更多的功能，二季度的增长主要是由这些产品所驱动的。

高级研究分析师 Anshika Jain 说：“我们看到印度的 TWS 市场发生了惊人的变化，包括更多新玩家的进入，以及更快频次的产品发布。自 2020 年以来，已有 40 多个品牌进入这个市场。在下一季度，我们将看到更多品牌（如 Nothing Ear、Dizo 和 Micromax）进入 TWS 市场的各个价格段，在这个蓝海市场中抢占更多的市场份额。2021 年二季度中，进入 TWS 市场的厂商有 Lava、Aiwa 和 TCL。低成本产品为 TWS 市场提供了必要的推动力。1000-2000 印度卢比价格段的市场份额从去年二季度的 25% 增长到今年的 60%。”

纵观整个市场动态，Jain 补充说：“由于新冠疫情的传播，印度一些地区电商巨头也受到影响，TWS 市场的增长在 4 月份遇到了一些阻力。然而，在二季度 5 月和 6 月，这些先前被抑制需求得到了满足，有助于保持增长势头。”

在本土化制造方面，研究助理 AnamPadha 说：“厂商们正在寻求在印度本土制造 TWS 设备，以获得政府的 PLI（生产挂钩激励）项目的补贴。例如，Mivi 在本季度推出了第一款印度本土制造的 TWS 设备，DuoPods A25。Mivi 是继 pTron 之后第二个推出印度制造产品的厂商。BoAt 也决定将其大部分生产基地转移至印度，以提供更多物美价廉的产品。同时，市场新玩家 Aiwa 也在探索类似的可能性。更多品牌可能选择这一路线，即给低价位产品搭载更多的功能。”

印度真无线蓝牙耳机市场份额前五品牌

2021 年二季度，boAt 取得 37% 的 TWS 市场份额，已经连续四个季度位居榜首。boAt 通过积极的营销活动、名人代言和 “ 物有所值 “ 的产品定位，如 Airdopes 701、Airdopes 281 Pro 和 Airdopes 481V2，在印度 TWS 市场保持主导地位。在二季度 Flipkart 的促销期间，boAt 大力促销热门产品 Airdopes 131 的库存，这是其本季度增长的另一个动力。

OnePlus 和 realme 等品牌正在利用其现有的智能手机用户群来扩大他们在 TWS 市场的影响力。Buds Z 的热销帮助 OnePlus 在不断增长的 TWS 市场中夺得了第二名的位置。受益于其价格低廉的产品，realme 保持了市场前 5 的地位。realme 专注于在其最近推出产品中，如 Buds Q2 和 Buds Air 2，以实惠的价格搭载包括 ANC 等卓越的功能。

2021 二季度，Noise 以 117% 的同比增长，登上了第四的位置。Noise 为客户提供了大量的新选择，并将其产品组合向 1000-2000 印度卢比的低价位段倾斜。