8 月 23 日，「合思·易快报」宣布完成 10 亿元人民币 D 轮融资，领投方为软银愿景二号基金，明势资本、曼图资本、老虎环球、红杉中国等老股东持续跟投，由寰亚资本独家提供融资顾问服务。截至本次融资结束，合思·易快报已经累计完成融资额超 15 亿元人民币。

合思·易快报从电子报销为起点，通过云原生技术赋能，构建全程数字化的费控报销系统架构，将员工应用场景从申请-订购-验票-报销-支付-记账-归档全程贯通，实现数字化闭环。

传统会计档案管理模式下，档案管理的存储成本和人力成本持续增加，面临着易被伪造篡改、借阅困难等难题，合思·易快报推出 “易会档” 电子会计档案管理平台，以票据、影像、档案一体化的核心理念为企业财务数字化转型全面赋能。

繁杂零散的企业消费和琐碎的报销流程，是企业费用管理长期以来面临的重要 “痛点”。对此，合思·易快报推出了 “无需报销” 的全新解决方案。

将企业用车、差旅、餐饮、办公采购等消费服务进行一站式聚合，员工只需在合思商城合规消费，由企业直接进行付款并最终统一开票，企业因公消费管控前置，员工免于垫付、开票、报销之苦。

通过差旅消费明细智能归集、报销单据自动填报、发票智能核验、补贴自动计算、全程自动化流转，“无需报销” 将费控管理环节大幅压缩，以数字化手段使企业的费用管控真正实现由 “事后” 控制向 “事前”“事中” 控制转变。

合思·易快报通过弹性可插拔的底层平台让软件具备广泛连接的能力，打破业务与财务的信息孤岛，实现两者的互通互联，让数据从 “说明过去” 转至 “驱动现在”、“决策未来”。

基于易快报的广泛连接能力，围绕 “无需报销” 的理念实现了一体化企业消费管理方式的四个统一：统一管控标准、统一发票台、统一收银台、统一服务台，打造集成式、更具开放性和平台化的数字化企业消费生态管控体系，营造有序、健康的支付环境。

与此同时，合思·易快报积极参与了今年 2 月四大部门联合发文通知的 “发票电子化报销、入账、归档的三次试点工作”，已成功邀请 20+企业客户积极参与了此次试点工作，随时给予相关部门反馈并及时优化，让产品更高效地迭代，在保证产品符合政策要求的基础上更合理地满足客户需求。

此外，合思·易快报以连接为核心，已累计聚合了数百家生态合作伙伴。合思·易快报结合产品全方位应用场景及客户实际诉求，甄选多品类的优质生态合作伙伴，聚合成为企业消费供应生态圈，致力打造全方位、多角度、安全合规的数字化中台产业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。