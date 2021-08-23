IDC 近日发布了《2021 年 V2 全球大数据支出指南》（IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide），新增了 2025 年预测，从技术、行业、企业规模等维度发掘未来五年（2021-2025）全球大数据市场中的潜在机会，同时对 2020 年的市场发展情况进行了梳理。

大数据市场概览

根据 IDC 最新预测，全球大数据市场的 IT 投资规模有望在 2025 年超过 3500 亿美元，五年预测期内（2021-2025）实现约 12.8% 的复合增长率（CAGR），较上个预测周期有所上涨。其中，大数据服务将保持其主导地位，市场份额在 50% 左右，企业通过持续增加对服务的投资来应对智能化过程中的新挑战。

在全球疫情下，中国经济率先复苏并总体保持恢复态势。今年是中国政府实施 “十四五” 规划的第一年，围绕新一代信息技术等战略性新兴产业的投资增速进一步提升。IDC 预测，中国大数据市场 2021 年整体规模超 110 亿美元，且有望在 2025 年超过 250 亿美元，呈现出强劲的增长态势。在五年预测期内，中国终端用户对大数据硬件、软件、服务的支出分布相对平均——与美国等区域不同，中国大数据市场的软件订阅制服务占比较低，本地部署及私有云模式仍需要采购大量硬件设备。至 2025 年，硬件预计将吸收中国大数据市场约 40% 的投资规模，超过软件和服务，增长稳定；大数据软件市场占比将逐年提升，2025 年超 30% 的市场支出将流向软件，五年 CAGR 达到 26.7%。

大数据子市场

IDC《2021 年 V2 全球大数据支出指南》在技术维度（硬件、软件、服务）的基础上进一步对大数据子市场做出了细分。以增速较快的软件市场为例，2025 年占比最多的三个软件子市场分别为人工智能软件平台（AI Software Platforms）、非关系分析数据存储（Nonrelational Analytic Data Stores）及终端用户查询、报告和分析（End-User Query, Reporting, and Analysis Tools）。IDC 预计，2021 年三者总和约占中国大数据软件市场的 48.4%，并在 2025 年提高至 58.8%。非关系分析数据存储、内容分析（Content Analytic Tools）及搜索系统（Search Systems）有望成为中国三大热点子市场，增速较快，五年 CAGR 均在 40% 以上。

大数据行业应用

在 IDC《全球大数据支出指南》持续追踪的 19 个行业当中，IDC 预计，2025 年中国 55% 以上的大数据 IT 支出将来自于政府、通讯、制造及银行四个行业。不同规模、行业和区域的终端用户在内部的数字化能力存在差异，就增速而言，保险、通讯、政府等行业展现出了较大的发展潜力。

大数据终端用户企业规模

同时，IDC《全球大数据支出指南》将终端用户企业规模由上至下分为了五个区间，从企业规模的维度对大数据支出情况做出进一步透视。其中，雇员超过 1000 人的超大型企业在五年预测期内（2021-2025）占据了整个中国市场支出的 60% 以上。与体量较小的企业相比，大型及超大型企业数据多、业务多、信息化基础好。同时为保持竞争优势，超大型企业在数字化转型方面预算相对充裕，进而带动了大数据支出需求。

IDC 中国新兴科技研究组分析师王丽萌认为，随着互联网经济的升级和发展加速，政府、企业等终端用户正在广泛开展数字化转型，完善数据全生命周期管理，运用大数据和分析解决方案提升管理决策水平、改善内外部用户体验、支持创新应用，中国大数据市场支出将在五年内稳定增长。