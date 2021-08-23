近日，深圳市原力生命科学有限公司（以下简称 “原力生命”）宣布完成 1 亿美元新一轮融资，本次融资由清松资本、深创投和大湾区共同家园发展基金共同领投，老股东德屹资本、礼来亚洲基金继续加码。生命资本担任独家财务顾问。

本次融资资金将主要用于快速推进现有管线产品的临床研究及后续管线的开发。原力生命成立于 2016 年 11 月，由美国国家工程院院士孙勇奎创立，是一家专注于新一代肿瘤靶向与肿瘤免疫调节创新药研发，全球化权益布局的生物科技公司。

该公司核心团队具有全流程领导创新药成功上市的经验，建立了产业化主导的转化医学平台，打造高效的源头创新能力。目前公司已拥有丰富的管线项目，主要涉及实体瘤、肿瘤耐药等领域，其中 INV-1120 正在美国开展临床一期具有同类最优潜质，可实现多组合联用。

原力生命创始人、美国工程院院士孙勇奎博士表示：“原力生命立足于粤港澳大湾区，致力于开发有显著临床效益且有国际竞争力的创新药，我们非常高兴和众多与我们理念一致的投资机构共同合作。这轮融资将帮助原力临床项目的快速推进，助力更多突破性的基础生物医学研究成果转化为创新药，解决患者未满足的医疗需求。”

原力生命首席科学家叶祥胜博士表示：“原力生命注重临床价值、疾病生物学机理以及产品的差异化开发，坚持以临床价值及产品的协同性驱动立项。为此，原力生命建立了产业化运作的转化医学体系，大大提升了早期开发效率。原力生命将会以 ‘做原创药，造福患者’ 为目标，快速推进产品研发进程，为患者带来更多希望。”

清松资本创始人张松博士表示：“ 我们非常高兴能支持原力生命，继续推进公司富有前景的研发管线开发。我们相信全球肿瘤治疗领域仍然蕴藏着大量的机会，也认同公司的发展策略—构建产业化主导的转化医学体系，进行全球化的研发布局。自成立以来，公司聚焦肿瘤微环境和免疫调节，构建 ‘免疫+靶向’ 充分协同的管线，各个药物的临床开发均在有序快速推进，产品线也在逐渐丰富，证明了公司管理团队的强大执行能力。我们期待公司能在未来逐步成为中国乃至全球肿瘤领域创新药领先企业，为患者带来福音，实现公司愿景和价值。”

深创投邢治斌博士表示：“原力生命的团队是世界级的肿瘤创新药研发团队，公司在新药研发的各个环节均配备了经验丰富的科学家；公司建立了强大的转化医学研发平台，可以源源不断地贡献高价值产品管线，产品管线均具有全球权益且非常注重协同效应；公司的整体发展策略非常契合当前医药行业的政策取向和发展趋势，我们非常看好公司未来的发展潜力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。