8 月 23 日，国漫平台快看 App 宣布完成 2.4 亿美元融资，本轮融资由建银国际、One Store、腾讯、Coatue、天图资本等投资。本轮融资由木星资本担任独家财务顾问。这是快看迄今为止最大单笔融资，再次刷新了漫画行业融资额纪录。

同时，快看漫画创始人、CEO 陈安妮在内部邮件中公布了快看最新用户数据，目前快看总用户超过 3.4 亿，Z 世代用户占比在 90%-94% 之间，产品总月活近 5000 万，创下历史新高。

本轮融资完成之际，快看也正式启动 “双十亿” 创作扶持计划，即在未来 3 年投入 10 亿元支持原创漫画业务，另外投入 10 亿元携手合作方参与漫剧制作。同时，快看还为社区用户提供从新人创作者到达人创作者的培养计划，“让创作在快看更好地发生”。

快看成立于 2014 年，活跃用户超过市场第二名到第六名总和，市场占有率超过 50%。目前，快看的漫画业务已经实现盈利，总收入规模每年都保持着 50% 以上的增长。

今年 8 月 5 日，“快看漫画” 正式升级为 “快看”，宣布打造 “超新 Z 世代” 社区。“超新 Z 世代” 是 2000 年后出生，比 Z 世代更年轻的一代人，他们不仅乐于消费内容，更乐于创作。快看聚集了国内最大的 “超新 Z 世代” 人群，他们用兴趣标签发帖子，用人设标签交朋友，形成了快看独有的社区氛围和文化。今天，快看社区已经成为新的国漫传播和讨论阵地，同时也成了承载这群 “超新 Z 世代” 创作力的后花园。

陈安妮表示：“国漫是 Made in China 的文化消费品。其发展代表着中国读者越来越有文化自信，也肩负着把中国文化带向世界的使命；而快看，从第一天起就坚持着国漫产业数字化，用数字化来打造国漫创作、分发、商业化的创新模式，以此，努力去创造让世界感到快乐和感动的作品。”

建银国际投资有限公司董事总经理任弘立表示：“快看是一家非常年轻有活力的平台，我们极其看好它所代表的国漫平台的未来，其肩负着中国文化出海的使命，已经取得优异成绩。而快看以漫画为原点，所打造的 00 后超新 Z 世代社区，我们相信在未来能继续引领行业发展趋势，带来更多惊喜。”

One Store 公司 CEO 李宰焕表示：“非常高兴 One Store 能有机会投资中国最大的漫画平台快看，我们高度看好快速发展的中国漫画。One Store 是韩国最大的本土应用商店，有强大的渠道优势。通过此次合作，我们期待可以将快看丰富的优质漫画内容引入到韩国，同时以此为基础，开发出电影，游戏等多种形态的产品，合力一起向全球市场开拓。”

天图资本管理合伙人邹云丽表示：“我们继续看好快看持续生产、发现、运营优秀 IP 的能力，快看的整个团队非常专注，非常懂创作者。另外，快看的超新 Z 世代用户人群也有着蓬勃的创作欲和强大的创作能力，这些 00 后集中汇聚的快看社区，相信未来一定能给用户带来更多快乐和感动。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。