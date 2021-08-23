根据 Omdia 发布的最新报告，受到中国新进面板厂决定增加生产更多的 21.45 吋桌上型显示器面板来达到品牌客户的商用需求的影响，桌上型显示器平均尺寸预计会面临有史以来第一次减少；同时 Omdia 预测桌上型显示器面板将在 2022 年回到供大于求。

以下为详细内容：

根据 Omdia 大尺寸面板技术报告，所有面板厂在 2019 年受到小尺寸获利亏损影响，决定在 2020 年减少生产，并决定生产更多获利稍好的中大尺寸桌上型显示器来解决面板产能过剩的问题。没想到大尺寸化加上面板芯片缺货造成面板价格自 2020 年下半年持续涨价到 2021 年上半年，但也因此让面板厂改变原有的计划又回来生产获利大幅度增加的小尺寸桌上型显示器面板。同时中国两家面板供应商看到小尺寸桌上型显示器获利大增，也决定在 2021 年下半年大幅度增加小尺寸 (21.45 吋) 面板的生产量。当八代线的 21.45 吋成功取代六代线的 21.5 吋，Omdia 预测桌上型显示器面板将会严重供大于求。而对品牌而言，企业和政府机关需要便宜的小尺寸桌上型显示器给员工和公务人员使用，21.45 吋则是最好的尺寸和最便宜的价格。因为 21.45 吋在八代线是经济切割，同时，全球现在有 21 座八代线。

表 1：21.45” vs. 21.5” 桌上型显示器面板供应商

图 2：预期各尺寸桌上型显示器在 2022 年的变化

结论上，品牌成功地领导面板厂生产更多的小尺寸桌上型显示器面板来达到商用客户的需求，并且让面板厂面临供大于求可以给予更低的面板价格。Omdia 预期自 2022 年起桌上型显示器品牌对部分面板厂商在芯片不缺货的前提下在 21.45”, 27” & 31.5” 上，有绝对有利的面板价格建议权。这都要感谢中国新进桌上型显示器面板厂商的大力支持，消费者预计在 2024 年有很大机会受惠。另一方面，电视面板预计在 2021 年下半年将会面临大跌价，所有面板厂高层一致同意把电视面板的产能尽量转给桌上型显示器，宁可让桌上型显示器大跌也不要让电视面板价格跌得太难看。面板厂也从两方面努力来阻止桌上型显示器面板价格大跌，其一是增加桌上型显示器模组产能，来增加低功耗、模组品质保证、无边框等其他规格让桌上型显示器面板价格不会跌得比不带背光模组的电视液晶面板价格来得大；其二是跟芯片厂商要求降价来确保获利。这意味着期望芯片厂可以把面板芯片的产能转给其他获利更高的车用芯片、工用医疗芯片、OLED 芯片和其他获利比面板更好的产品上，透过芯片厂减少面板芯片供应来阻止桌上型显示器面板大幅度的跌价。