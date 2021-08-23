日前，深圳睿心智能医疗科技有限公司（睿心医疗）宣布完成数亿元 C 轮融资，由国投招商领投，老股东继续跟投，华兴资本担任独家财务顾问。

睿心医疗是一家以 CT-FFR（无创血流储备分数）为产品研发起点，发展心脑血管 AI 智能、精准诊疗的创新医疗企业。创立 3 年多以来，其已相继完成 5 轮融资。睿心医疗于今年 4 月获批国内首个基于科学计算（计算流体力学）的 CT-FFR 产品：睿心分数，并且推出了心血管领域内全球首个集 “形态学” 与 “功能学” 于一体的创新诊疗平台。

据了解，此次融资将用于加速产品矩阵的市场落地，推动服务场景规模化，及技术团队扩充，吸引更多尖端人才参与创新研发，全面、深化推进睿心医疗 “专业、精细、特色、新颖” 智能诊疗平台的落地。

截至目前，睿心医疗的产品服务已全线触达心血管、脑血管和周边血管的诊疗场景，实现从术前评估、风险分析、手术规划、耗材模拟、耗材选择、术中导航、效果评估、到预后随访等精细化的应用覆盖。据介绍，除睿心分数外，另有数款包含冠脉智能后处理平台、脑血管供血功能评估平台、外周血管影像智能处理平台在内的产品相继处于临床试验收尾阶段和市场准入在即阶段，预计到 2022 年，将全面落地首个特色化的精准、无创、智能、心脑血管一体化的全病程诊疗管理平台，整个产品矩阵市场价值将达数千亿元人民币。

睿心医疗 CTO 马骏强调道：“如何应用创新技术，如何保持产品技术新颖化，才是产品经得起迭代、打出差异化优势的重要保障”。睿心分数的技术壁垒之一——全三维的 CFD（计算流体力学）仿真，事实上符合物理规律，并且能兼容更多复杂的病变情况，避免了深度学习黑匣子的无法解释、无法扩展的缺点。图像处理方面，睿心医疗的技术研发采用了自主独创的二次分割技术，由此提高了冠脉模型的分割精度，且曾通过多次对比，分割精准度无限接近 IVUS(血管内超声) 和冠脉造影图像；另外，睿心医疗全线产品均通过大量收集过往的临床真实数据，对患者的生理参数的计算方法做了全面优化，使得现有的计算结果更加符合中国人的生理特点。

睿心的专业化研发队伍占比团队总规模一半以上，核心技术班子均曾在 GE、西门子、美国达芬奇手术机器人等国际头部医疗器械企业供职多年，多数成员出自美国约翰斯霍普金斯大学、杜兰大学、斯坦福大学、美国密歇根大学、清华大学、北京航空航天大学、武汉大学等院校，且已在人工智能和计算流体力学领域积累深厚。

目前，睿心分数已在全国覆盖超 500 家三甲医院，实际临床应用案例超 50000 例。另外，该产品正在申请欧洲 CE、美国 FDA 认证中，即将全球上市。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。