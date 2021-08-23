8 月 23 日，智慧矿区无人运输解决方案提供商慧拓宣布完成过 2 亿元 B1 轮融资，由国新央企运营投资基金领投，中科院自动化所投资平台中自投资、子今投资、善金资本、日出安盛资本跟投，现有股东投资人赛富投资基金继续加持，汉能投资继续担任财务顾问。

国新央企运营投资基金的投资负责人表示：“慧拓是中科院孵化的高科技企业，一直深耕矿山无人化领域，其自主研发的软硬件产品，在业内具有技术领先水平，也得到了较充分的矿山场景验证。国新央企运营投资基金作为一家央企背景基金，本次投资慧拓，对于推进矿业央企智能化升级、推动提升矿山安全生产水平具有重要的意义。下一步，我们将充分整合资源，精准实施赋能，加速公司智慧矿山无人化产品体系在矿山的广泛应用，打造智慧矿山无人化的标杆企业。”

慧拓联合创始人、CEO 陈龙教授表示：“作为国内唯一全栈式无人矿山整体解决方案、产品和运营服务提供商，慧拓致力于研发完全自主可控的智慧矿山无人化技术，多维构筑技术、产品、运营等商业护城河。国新央企运营投资基金领投本轮融资，充分表明了头部国有资本对慧拓在赛道领先地位的高度认可。此轮融资，将进一步增强慧拓的产业服务能力，加快公司的战略推进，为慧拓在市场开拓、政府关系建设、上游客户推动、下游供应链打通等方向全面赋能，使我们能够专注于技术产品研制、项目规模化落地和企业管理等优势工作中，最终为能源矿企完成数字化转型升级、服务国家能源安全战略尽一份力。”

2021 年是慧拓商业项目规模化落地的一年，截至 7 月末，慧拓订单总额达 3.5 亿元，项目覆盖煤炭、冶金、有色、水泥四大行业，并分别打造出这四大行业具有标杆意义的商业落地项目，加速了整个矿山无人化行业的标准化进程。

在煤炭行业，2021 年，由国家能源集团神宝能源联合航天重工、慧拓启动的世界首个极寒工况 5G+220 吨无人驾驶卡车编组已经受住零下 42 度的极寒气候考验，并实现 24 小时连续作业，如今即将步入正式工业运行阶段。

在冶金行业，2020 年 9 月，慧拓携手世界最大钢铁公司宝武钢铁集团旗下马钢矿业，首开国内冶金露天矿山多台矿车无人驾驶与有人驾驶混编运行的先河，在铁矿行业率先实现了 “安全员下车”，成为业内首个真正 “无人化” 的落地项目。

在有色行业，2020 年 8 月，慧拓与云锡集团华联锌铟公司展开合作，实现了无人矿卡在滇南地区夏季多雨，道路泥泞，冬季多雾气候条件下的编组运行，满足了矿区机器换人的迫切需求。

在水泥行业，慧拓携手金隅冀东水泥打造国内水泥行业首个全矿纯电动、数字化 5G 智能矿山无人驾驶项目，在今年的国家安全生产月中得到了山西省主要领导的高度认可。全矿无人化，一方面能够完全取代人工作业，从本质上保证生产安全；另一方面，能更好地保证机器间高效协同，提升矿区生产效能，助力矿区绿色、高效生产。

截至目前，慧拓已在国家能源集团、华能集团、国家电投集团、大唐集团、中国宝武、中煤集团等国内顶级能源、资源集团下属的二十余个矿区实现了规模化商业落地，丰富的技术经验和高效的运营能力高度匹配矿区需求，让标准化的无人化改造项目得以快速复制，并获客户一致高度好评，在年内的 3.5 亿元订单中，复购订单占比高达 50%。

2020 年，慧拓便开始布局井工矿无人化，在一年多的时间内完成了关键技术的落地转化，在井工矿无人运输防爆、井下定位等关键技术取得重大进展，并于 2021 年 6 月与陕煤集团小保当煤矿、中国电信携手建设 5G+智慧井工矿区。慧拓是目前国内唯一一家兼顾露天矿无人化与井工矿无人运输场景的解决方案、产品和运营服务提供商，年内累计井工矿订单额达 9000 万元。

慧拓自主研发出了以云端智能调度与管理系统、矿车无人驾驶系统、挖机协同作业管理系统等六大核心子系统组成的 “愚公 YUGONG“无人矿山整体解决方案，是世界唯一全机型适配，国内唯一多矿种、全场景解决方案。

与此同时，慧拓同步加紧产品化步伐，目前已完成域控制器、远程驾驶系统、V2X 车路感知协同系统、线控 VCU、防碰撞系统等产品的研发和批量交付，预计在下半年将实现产品订单量 300% 的增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。