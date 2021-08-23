近日，「新核云」宣布完成近 2 亿元 C 轮融资，由顺为资本、小米战投领投，北极光创投与同创伟业持续加码。这是今年以来，这家工业智能软件服务商完成的第二轮融资，年初新核云刚刚完成由同创伟业、IDG 资本领投，北极光创投和蓝江投资跟投的 1.5 亿元 B+ 轮融资。

上海纽酷（以下简称 “新核云”）是一家工业智能化软件服务商，成立于 2014 年，专注于工业物联网、工业大数据、AI 技术在工业场景中的落地应用，旗下产品新核云是面向离散制造业的工厂数字化全栈式解决方案（云 MES+ERP），聚焦工厂核心业务场景的数字化，结合设备层实时数据获取能力，为汽车零部件制造、装备制造等机加工离散行业提供数字化转型升级服务。

自 2015 年发布国内第一款云 MES-新核云 C1，到今年 4 月份发布的低代码式工业互联网平台 COREPaaS，新核云已完成面向小微、中型、集团型客户服务的产品矩阵，并实现对二十多个省份的业务覆盖，服务近 1200 家制造业客户。

新核云 C2 以 SaaS 模式，为垂直领域制造企业提供云 MES、云 ERP、TPM、TQM 四类服务，其中：

云原生 MES+ERP 服务，解决了企业数字化实践高成本的难题；

解决方案的行业聚焦性，有效避免了交付周期长和项目烂尾等风险。

基于微服务架构搭建，新核云 C2 的 60 多个功能模组可拆分进行单独售卖，如生产管理、WEB 端报工、过程质量、来料质量、订单、采购、库存、追溯、成本核算等等。

技术层面，新核云采用微服务架构，结合领域驱动设计思想，对数据、流程进行高度抽象，实现了制造企业按需配置服务的需求，不仅压缩了交付周期，也节约了客户的采购成本。Docker、Kubernetes 等容器技术的应用，使得产品服务能灵活部署在不同环境中。

2021 年 4 月，新核云对外发布低代码式工业互联网平台 COREPaaS，通过底层提供的元数据、表单引擎、流程引擎、报表引擎等能力，结合新核云 C2 具备的设备、物料、工艺路线、BOM 等既有领域能力，为具有定制化需求的客户快速搭建落地应用。目前 COREPaaS 的主要使用者包括实施顾问、客户成功成员、企业的业务人员、和渠道代理商，结合行业 KNOW-HOW，设计并实施最符合客户场景的一系列产品，为客户提供增值服务。

新核云作为细分领域的解决方案，正通过开放接口，引入各领域优秀解决方案提供商，共同打造数字化生态体系，已实现与 CRM、OA、ERP、PLM、PDM、数字孪生、MDC、SCRM 等等细分领域头部服务商的无缝打通，实现覆盖企业多部门，多业务场景的集成方案。

除了与合作伙伴搭建横向集成方案的同时，新核云也在积极参与各大云平台的生态搭建，已与中国电信、中国联通、中国移动三大运营商达成战略级合作，与华为、阿里、腾讯等平台开展合作。

新核云由来自施耐德、西门子、霍尼韦尔、德尔福等公司的工业专家，和 SAP、微软、腾讯、IBM、阿里、Software AG 等企业服务领域的产品及工程师组成，团队规模已超过 300 人。2020 年，新核云实现近亿元营收，2021 年上半年同比增长超 100%。

公司 CEO 陶滨江表示，新核云将保持 “客户专注”，继续提升云 MES 和云 ERP 在客户现场的落地能力，加强垂直行业优势壁垒，并积极拓展更多的产品生态伙伴，和业务渠道伙伴。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。