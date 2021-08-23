8 月 23 日，可溶性微针透皮给药技术平台型公司优微（珠海）生物科技有限公司（YOUWE BIOTECH.Co.,Ltd., 简称 “优微生物”）宣布完成数千万元 A 轮融资，由源码资本领投。本次融资将用于扩展公司在生物医药及医美领域的业务推进及人才队伍的完善，持续拓宽平台技术在多个领域应用及夯实优微生物的行业影响力。

优微生物是一家以可溶性微针透皮给药技术研发与产业化为核心的高新技术企业，成立于 2017 年，由数名 80 后海归博士联合创立，创始团队出自于国际顶级的微针透皮研究实验室，具有资深的可溶性微针工艺研发、应用场景开拓及产业化转化经验。

优微生物自成立之初就专注于可溶性微针工艺创新开发及产业化实现上，开发出了国际首创的微针低温一步快速成型工艺、微晶体微观结构自由塑型技术、分段式精准定量载药技术和高效稳定的全自动化产业线。

可溶性微针透皮给药制剂作为新型透皮给药技术领域的国际研发热点，在欧美及日韩已有十余种微针创新剂型药物进入临床，在大健康及医美领域的发展方兴未艾，代表着未来给药方式的发展趋势。作为一种新型透皮给药方式，同时具备皮下注射与传统透皮给药的优势，在一定应用场景下，可以用类似于创可贴的无痛贴片的方式来代替注射针、代替注射给药，在疫苗接种、疼痛缓控释、神经系统疾病治疗等药物剂型的改良及创新方面均有快速进展，仅硬币大小的微针药物贴片，即可轻松无痛有效地完成给药，可以很大程度地减少用户的痛苦，提升安全性和便利性，突破了传统透皮贴剂只能传导小分子药物的局限性。

想象一下，疫苗接种可以用贴一张创可贴去实现，不用打针进行疫苗接种，用更便捷有效的方式实现给药。而对于众多爱美消费者而言，则能通过日常护肤，用贴片的方式，一定程度上代替注射针，不仅可以大大减少痛苦，更能大幅提升护肤效果，在家即能享受医美级的护肤体验。

优微生物创始人兼 CEO 冷钢博士表示：“优微生物以可溶性微针技术布道者为己任，致力于减少人类的痛苦，提升生命品质。我们希望通过优微生物的创新研发及产业化推进，早日实现可溶性微针技术在中国新药研发方面的应用，并实现可溶性微针技术在大健康领域的普及，促进中国透皮给药领域及可溶性微针高端透皮制剂行业的发展。”

“我们正在全球范围内招募药物制剂、临床前研究、法规等生物医药领域人才以及医美大健康领域的营销和运营人才，加速可溶性微针技术在生物医药领域研发管线的推进，以及在大健康领域的技术推广速度。我们很感谢客户及知名投资机构对优微生物的认可与支持，对我们从事的新兴技术的创新和变革的鼓励，用我们有温度的产品去诠释 ‘科技改变生活’，为客户创造真实价值。”

作为一家创新驱动的研发型企业，优微生物仅用三年多时间，就已建成高度集成的研发、设计、中试及产业化技术平台，支撑和推动可溶性微针透皮给药技术在新药研发、医疗器械、大健康及医美护肤等多个领域的应用，发展速度远高于日韩及业内平均水平。目前已与多家知名制药公司、全球知名化妆品头部企业及化妆品行业新锐品牌、以及国内多家重点高校达成战略合作协议。

作为本轮领投方，源码资本孙彤表示：“医美、医药行业本身巨大，且持续需要更好的技术及产品创新，微针正处在增量市场的开端；优微在可溶性微针透皮给药技术上有明显的领先性，消费端产品已落地，医药层面的进展也很值得期待；我们希望这只出自顶尖实验室的团队能不断开疆拓土，在大健康领域创造出高效的产线及精准栽药的好产品。”