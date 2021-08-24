万声音乐（Allsaints Music Group）今日宣布完成 6000 万美元 B1 轮融资。本轮融资由招银国际和 OPPO 领投，小米、惠友资本等跟投，光源资本担任独家财务顾问。

万声音乐由数字音乐领域的资深人士创办，致力于打造新一代全球音乐人平台。

在数字音乐领域，目前流媒体平台占据了主要的市场，但移动互联网带来的音乐创作和分发便利尚未在这一领域带来类似 TikTok 的革命性变化。万声音乐创始团队期望通过构筑优秀的 PGC(Professional Generated Content）和 PUGC(Professional User Generated Content）生态，为数字音乐领域带来变革。

万声音乐早期战略投资人包括全球领先的移动科技公司，并与 OPPO、vivo 和小米三家头部终端企业达成全球战略协议，在音乐业务方面开展深度合作。万声音乐基于 OPPO、vivo 和小米三家企业的终端优势，可触达全球十亿数量级的手机用户，及数亿级手机音乐用户。

同时，基于多年和包括唱片公司在内的全球音乐产业合作的成功经验，万声音乐已签约合作众多全球音乐合作伙伴，在版权方面初步构筑起势能。未来万声音乐将签约更多音乐合作伙伴。

在这些优势基础之上，万声音乐整合硬件、软件、音乐内容、移动互联网及区块链技术，不断创新产品和交付方式，希望同全球音乐产业同仁及音乐人通力合作，打造新一代全球音乐人平台，服务于音乐创作者与海量用户。

万声音乐创始人兼 CEO 朱映波曾任中国电信天翼爱音乐创始 CEO，早期亦曾参与创办中国移动旗下卓望科技；创始人兼首席内容官陈戈曾创办中国首个大型正版音乐平台巨鲸音乐网，曾任唱吧合伙人兼首席内容官。团队其他核心成员拥有丰富的音乐人经纪、数字音乐运营、产品技术研发、版权内容运营等方面的成功经验和成就。

万声音乐（Allsaints Music Group）CEO 朱映波表示：“我们欢迎更多热爱音乐事业的人才加盟，站在巨人肩上帮助全球音乐人实现梦想。”

招银国际董事总经理曾兴海表示：“我们认为音乐是区块链的最佳应用场景之一，通过区块链技术重塑音乐产业、帮助优秀内容创作者在产业价值链上拥有更多主动权，让音乐回归粉丝付费的零售本质，是数字流媒体产生以来最大的变革机会。招银国际在区块链的布局与万声音乐团队深度融合，使得我们找到了一个行业变革的支点。”

OPPO 战略投资负责人郑宗表示：“数字音乐是一个有着巨大用户基础，同时亟待提升的市场。移动互联网带来的数字音乐在交互、分发、兴趣社交等方面的变革已经初见端倪。我们很高兴能在早期就与万声专业、优秀的团队达成一致。我们期待万声为用户带去更优秀音乐流媒体服务的同时，创造一个更具长久价值、可持续生态的新一代全球音乐人平台。”

小米战略投资部董事总经理蒋文表示：“数字音乐是一个覆盖全球人口的巨大市场，但移动互联网、硬件发展对数字音乐领域的影响和变革还远未深入。万声音乐同时从供给和需求两侧出发，聚合全球音乐人与用户的力量，有望带来新一代全球音乐人平台。万声团队积累了深厚的数字音乐产业上的成功经验，在与万声团队沟通中我们也深切感受到他们 对数字音乐产业的 ‘真诚’、‘热爱’，与小米价值观高度契合，我们非常看好万声音乐在数字音乐领域作出开创性的贡献。”

光源资本执行董事谢旭璋表示：“数字音乐是千亿美元级大赛道，全球行业格局正在迎来新的转折点。万声团队拥有顶级的产业资源整合能力，凭借敏锐的用户洞察和颠覆式的产品创新，有机会打造新一代全球化的音乐生态，重构音乐－音乐人－用户的视听互动关系。我们坚定看好万声音乐，有幸助力公司业务规划、战略整合、融资交易全过程，期待继续见证新一代音乐平台的诞生。”