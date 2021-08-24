CoCoPIE 近日宣布获得由红杉中国种子基金领投的数千万元 A 轮融资。

CoCoPIE 成立于 2020 年，公司主营业务聚焦在手机、IoT、自动驾驶等移动设备端的实时人工智能技术研发及其商业化。

在核心技术上，CoCoPIE 的技术打破了 AI 领域的常规思路，即不用 AI 加速硬件也能在现有设备上实现实时的 AI 运算。

CoCoPIE，即 Compression-Compilation co-design for Performance, Intelligence, and Efficiency，代表一种高性能、高智能和高效率的压缩-编译协同设计方式。

CoCoPIE 认为，在深度学习模型本地化运算的过程中，CPU、GPU、DSP 等主流硬件尚有很大潜力没有被开发，通过优化压缩和编译的过程，能够使以往无法运行在某些终端设备上的神经网络得以在这些终端设备上运行。

对此，CoCoPIE 提出压缩-编译协同设计的原则，将这两个组件以协同的方式进行结合。CoCoPIE 框架由 CoCo-Gen 和 CoCo-Tune 组成。CoCo-Gen 通过将基于模式的 DNN 剪枝与基于模式的感知生成代码相协同，生成高效的 DNN 执行代码；CoCo-Tune 则能够显著缩短确定要修剪的适当 DNN 参数集的过程。

CoCoPIE 团队在配备最新高通骁龙 865 移动平台的三星 Galaxy S20 手机上评估其框架。结果表明，在下图六个具有代表性的 DNN 上，与 PyTorch、 TFLite 和 MNN 相比，CoCo-Gen 在所有的 DNN 上都表现最优。

据 CoCoPIE 测算，目前而言，其技术正在包括 IoT、数字媒体、半导体在内的万亿美金市场中发挥作用。

在 IoT 领域，CoCoPIE 的技术能让 AI 立刻 “上车” 所有设备，影响共计约 9550 亿美金的 IoT 市场。另外，通过在边缘端实现深度学习计算，CoCoPIE 的技术能够促进 IoT 终端芯片市场的繁荣。

在数字媒体领域，到 2025 年，包括实时视讯、视频游戏、短视频等行业在内的数字媒体市场将达到 4142 亿美金规模。其中约有 21% 将会是由深度学习驱动的实时 AI 应用。

在这 869 亿美金的数字媒体市场，CoCoPIE 将帮助应用运营方减少云成本及带宽成本。同时通过克服网络问题、减少时延，为用户提供更优质的数字媒体体验。

预计到 2025 年，AI 芯片市场将达到 454 亿美金规模，CoCoPIE 将为该市场赋能。若将 CoCoPIE 的加持作用纳入考量，则总市场规模将达 1100 亿美金。该加持作用包括以下两个方面：

其一，CoCoPIE 的压缩-编译协同设计能够在芯片厂商和 AI 开发者间起到桥梁作用，让同一个深度神经网络适配不同硬件，是非常重要的中间层。

其二，由于 CoCoPIE 技术能够让人工智能立刻 “上车” 现有设备，这相当于提速硬件的研发进展，进而更快地迭代产品，形成正向循环。

CoCoPIE CEO 王言治教授表示：“我们很高兴红杉继续加码 CoCoPIE，共同实现我们推动人工智能领域的目标。”

王言治谈到：“本轮投资验证了我们的观点，即纯软件的压缩编译协同设计方法将为边缘设备应用人工智能提供新的机会。同时，我们也打破了业内的共识，即专用硬件并不是在终端设备上实现实时人工智能的唯一路径。我们将利用本轮融资继续优化我们的软件算法，以期在现有的数十亿移动设备上实现实时的深度学习，从而释放出一个万亿美元的新市场。”

目前，CoCoPIE 的客户包括腾讯、Cognizant 等。在与腾讯合作的过程中，CoCoPIE 将其在终端的压缩-编译技术应用在腾讯的服务器端，帮助其减少成本，并提高运算效率。Cognizant 是一家软件外包服务商，CoCoPIE 帮助其大量客户实现人工智能的本地化运行，其中某国际著名足球赛事正用 CoCoPIE 为其打造的手机裁判运营其全年的上千场比赛。

对于本轮融资，红杉中国种子基金副总裁李彦男表示：“红杉相信以 CoCoPIE 为代表的致力于在 IoT 和移动端推进实时人工智能的企业将成为未来 AI 软件生态系统的重要组成部分。CoCoPIE 有业内一流的创业团队，我们希望能帮助公司顺利发展，实现企业愿景，同时为社会创造更多的正向价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。